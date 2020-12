UPDATE 3-CONMEBOLSudamericana Summaries

Dec 2 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Tuesday (start times are EST) 8th Finals ................................................................. Unión (0) 0 Red card: Luna 50 Yellow card: Nardoni 2, Corvalán 13, Cabrera 53, Blasi 97 Subs used: Esquivel 46 (Zenon), Cabrera 76 (Vera), García 76 (Carabajal), Comas 83 (Nardoni), González 84 (Leyes) Bahia (0) 0 Yellow card: Gregore 10, Nino Paraíba 46, Daniel 74, Ramon 74 Subs used: Clayson 46 (Elber), Elias 46 (Nino Paraíba), Ernando 53 (Anderson Martins), Daniel 62 (Matheus Bahia), Rodriguinho 84 (Edson) Aggregate score: 0-1 Referee: Jhon Alexander Ospina Londoño ................................................................. Deportivo Cali (1) 1 Scorers: A. Palavecino 37 Red card: Colorado 79, Enamorado 85 Yellow card: Angulo 30, Andrade 58 Subs used: Arrieta 46 (Caicedo), Lizarazo 62 (Caicedo), Enamorado 62 (Vásquez), Velasco 66 (Andrade), Rentería 87 (Lizarazo) Vélez Sarsfield (2) 5 Scorers: L. Janson 20, L. Janson 35, L. Abram 59, C. Tarragona 75, C. Tarragona 88 Yellow card: Álvarez 23, Mancuello 41, Abram 77 Subs used: Pittón 60 (Álvarez), Brizuela 65 (Ortega), Centurión 66 (Almada), Tarragona 66 (Lucero), Garayalde 80 (Mancuello) Aggregate score: 1-7 Referee: Eber Aquino ................................................................. Wednesday, December 2 fixtures (EST/GMT) Lanús v Bolívar (1715/2215) Sport Huancayo v Coquimbo Unido (1930/0030) Independiente v Fénix (1930/0030) Thursday, December 3 fixtures (EST/GMT) Unión La Calera v Junior (1715/2215) Vasco da Gama v Defensa y Justicia (1930/0030) Universidad Católica v River Plate (1930/0030)