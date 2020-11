UPDATE 3-CONMEBOLSudamericana Summaries

Nov 4 (OPTA) - Summaries for the CONMEBOLSudamericana on Tuesday (start times are EST) 2nd Round ................................................................. Liverpool (0) 1 Scorers: A. Ocampo 49 Yellow card: Romero 76, Escobar 80 Subs used: Escobar 59 (Correa), Cor 80 (Díaz) Sport Huancayo (1) 2 Scorers: D. Morales 41, C. Neumann 78 Yellow card: Caraza 36, Valverde 38, Carmona 74, Velásquez 93 Subs used: Bazán 70 (Caraza), Neumann 75 (Huaccha), Velásquez 88 (Morales), Kambou 88 (Valverde) Aggregate score: 2-3 Referee: Arnaldo Samaniego ................................................................. Bolívar (1) 3 Scorers: V. Abrego 21, M. Riquelme 69, R. Fernández 90+7 Yellow card: Jusino 45 Subs used: Ribera 22 (Bejarano), Anderson Cruz 59 (Abrego), Fernández 80 (Álvaro Rey) Audax Italiano (0) 0 Yellow card: Henríquez 47, Holgado 62, Labrin 83 Subs used: Joaquín Muñoz 12 (Devecchi), Fernández 52 (Torres), Lavandeira 65 (Rojas), Ramírez 66 (Orellana) Aggregate score: 4-2 Referee: Kevin Ortega ................................................................. Deportes Tolima (1) 1 Scorers: J. Campaz 36 Yellow card: Ríos 23, Á. Montero 24, Rodríguez 33 Subs used: Cataño 59 (Estupiñán), Miranda 59 (Ríos), Plata 71 (Albornoz) Unión La Calera (1) 1 Scorers: A. Vilches 45+1 Yellow card: Leiva 1, Castellani 24, Martín 86 Subs used: Navarrete 46 (García), Cordero 67 (Castellani), Rodríguez 78 (Stefanelli), Vargas 81 (Vilches) Aggregate score: 1-1 Referee: Augusto Bergelio Aragón Bautista ................................................................. Wednesday, November 4 fixtures (EST/GMT) São Paulo v Lanús (1715/2215) Defensa y Justicia v Sportivo Luqueño (1715/2215) River Plate v Atlético Nacional (1715/2215) Huachipato v Fénix (1715/2215) Deportivo Cali v Millonarios (1930/0030) Caracas v Vasco da Gama (1930/0030) Peñarol v Vélez Sarsfield (1930/0030) Thursday, November 5 fixtures (EST/GMT) Emelec v Unión (1715/2215) Estudiantes de Mérida v Coquimbo Unido (1715/2215) Atlético Tucumán v Independiente (1930/0030) Universidad Católica v Sol de América (1930/0030) Junior v Plaza Colonia (1930/0030) Bahia v Melgar (1930/0030)