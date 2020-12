UPDATE 3-Copa del Rey Summaries

Dec 17 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Thursday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Deportivo La Coruña (1) 1 Scorers: Héctor Hernández 13 Red card: Borja Granero 34 Yellow card: Borja Galán 91, Borges 93 Subs used: Borja Galán 46 (Beauvue), Derik Osede 64 (José Lara), Fedor 74 (Rui Costa), Agbo 74 (Yago Gandoy) El Ejido (0) 0 Yellow card: Javi Rosa 23, Ferraz 45, Javi Rosa 50 (2nd), Checa 68, Cristian Moreno 93, Toni Arranz 93 Subs used: Raúl Botía 56 (Ferraz), Olavide 56 (Juan Jesús), Rivas 70 (Sergio Parla), Cristian Moreno 70 (Checa), Jesús Beas 82 (Sergio Pérez) Attendance: 1,000 Referee: Leandro Carbajales Gómez ................................................................. Navalcarnero in play Badajoz ................................................................. Ibiza in play Compostela ................................................................. Cultural Leonesa in play Villanovense ................................................................. Mutilvera in play Racing Santander ................................................................. Anaitasuna in play Getafe ................................................................. Ribadumia in play Cádiz ................................................................. San Juan in play Granada ................................................................. Gimnástica Segoviana in play Girona ................................................................. Teruel in play Rayo Vallecano ................................................................. Peña Deportiva (19:30) Tarazona ................................................................. UCAM Murcia (19:30) Real Betis ................................................................. Varea (20:00) Las Palmas ................................................................. Pontevedra (20:00) FC Cartagena ................................................................. Alcoyano (20:15) Laredo ................................................................. Extremadura UD (20:30) Socuéllamos ................................................................. Racing Rioja (21:00) Eibar ................................................................. Llanera (21:00) Celta de Vigo .................................................................