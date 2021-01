Jan 26 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Real Valladolid (1) 2 Scorers: Toni Villa 13, S. Weissman 65 Yellow card: Orellana 73, Rubén Alcaraz 78 Subs used: Rubén Alcaraz 46 (Joaquín Fernández), Orellana 63 (Sergio Benito), Weissman 63 (Waldo Rubio), Sergi Guardiola 63 (Toni Villa), Oriol Rey 80 (Kike Pérez) Levante (2) 4 Scorers: E. Bardhi 23, M. Malsa 45, Coke 59, Morales 80pen Subs used: Radoja 55 (Bardhi), Morales 68 (Rochina), Dani Gómez 68 (Sergio León), Clerc 82 (Coke), Ó. Duarte 82 (Toño) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Real Betis (0) 3 Scorers: Canales 78, Borja Iglesias 96, Borja Iglesias 111 Red card: Sanabria 75 Yellow card: Sanabria 13, Lainez 30, Víctor Ruíz 108 Subs used: Víctor Ruíz 56 (Sidnei), Rodri 67 (Tello), Joaquín 67 (Lainez), William Carvalho 85 (Fekir), Borja Iglesias 85 (Akouokou), Emerson 105 (Martín Montoya) Real Sociedad (1) 1 Scorers: Mikel Oyarzabal 13 Yellow card: Illarramendi 26, Illarramendi 48 (2nd), Le Normand 110 Subs used: Zubeldía 54 (Jon Guridi), Martín Zubimendi 64 (Mikel Oyarzabal), Martín Merquelanz 64 (Isak), Januzaj 85 (Gorosabel), Barrenetxea 85 (Portu), Carlos Fernández 90 (Elustondo) At full time: 1-1 After extra time: 3-1 Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ................................................................. Girona (0) 0 Yellow card: Bustos 39, Enric Franquesa 92 Subs used: Enric Franquesa 71 (Arnau Martinez), Samuel Sáiz 71 (Bustos), Stuani 82 (Gumbau) Villarreal (1) 1 Scorers: Yeremi Pino 19 Yellow card: Manu Trigueros 17, Coquelin 51, Álex Baena 73, Dani Raba 91 Subs used: Pedraza 32 (Yeremi Pino), Dani Parejo 62 (Manu Trigueros), Paco Alcácer 62 (Fer Niño), Dani Raba 83 (Estupiñán), Moi Gómez 83 (Álex Baena) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Wednesday, January 27 fixtures (CET/GMT) Sevilla v Valencia (1900/1800) Rayo Vallecano v Barcelona (2100/2000) Almería v Osasuna (2100/2000) Thursday, January 28 fixtures (CET/GMT) Navalcarnero v Granada (1900/1800) Alcoyano v Athletic Club (2100/2000)