Jan 27 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Wednesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Sevilla (3) 3 Scorers: L. de Jong 20, L. de Jong 33, I. Rakitić 38 Yellow card: Acuña 62, Aleix Vidal 80, Munir 92 Subs used: Óliver Torres 63 (Suso), Idrissi 63 (Joan Jordán), Rekik 67 (Navas), Aleix Vidal 68 (Acuña), En-Nesyri 85 (de Jong) Valencia (0) 0 Subs used: Vicente Esquerdo 53 (Gabriel Paulista), Guillem Molina 53 (Račić), Musah 90 (Koindredi) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Rayo Vallecano (0) 1 Scorers: Fran García 63 Yellow card: Santi Comesaña 10, Ó. Trejo 54, Mario Suárez 89 Subs used: Álvaro García 56 (Jonathan Montiel), Mario Suárez 71 (Andrés Martín), Antoñín Cortés 71 (Qasmi), Isi Palazón 83 (Iván Martos), Advíncula 83 (Mario Hernández) Barcelona (0) 2 Scorers: L. Messi 69, F. de Jong 80 Yellow card: Dembélé 73, Braithwaite 90 Subs used: Jordi Alba 68 (Riqui Puig), Dembélé 68 (Trincão), Pedri 68 (Junior Firpo), Braithwaite 85 (Griezmann) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Almería (0) 5 Yellow card: Ivanildo Fernandes 116 Subs used: Sadiq 69 (Juan Villar), Ramazani 69 (Appiah), José Corpas 87 (José Carlos Lazo), Samú Costa 87 (Robertone), João Carvalho 105 (Petrović), Ivanildo Fernandes 105 (Fran Villalba) Osasuna (0) 4 Yellow card: David García 67, Nacho Vidal 72, Oier 119 Subs used: Oier 60 (Iñigo Pérez), Kike Barja 61 (Rubén García), Lucas Torró 61 (Javi Martínez), Unai García 79 (Nacho Vidal), Calleri 90 (Enric Gallego), Juan Cruz 97 (Roncaglia) At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 5-4 Referee: Santiago Jaime Latre Almería win 5-4 on penalties ................................................................. Thursday, January 28 fixtures (CET/GMT) Navalcarnero v Granada (1900/1800) Alcoyano v Athletic Club (2100/2000)