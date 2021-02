Feb 11 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Wednesday (start times are CET) Semi-finals ................................................................. Atalanta (2) 3 Scorers: D. Zapata 10, M. Pessina 16, M. Pessina 78 Yellow card: Palomino 7 Subs used: Iličić 56 (Muriel), Caldara 72 (Palomino), Pašalić 90 (Pessina) Napoli (0) 1 Scorers: H. Lozano 53 Yellow card: Hysaj 25, Zieliński 57, Di Lorenzo 75, Insigne 92 Subs used: Mário Rui 42 (Hysaj), Politano 46 (Elmas), Demme 64 (Bakayoko), Lobotka 64 (Zieliński), Petagna 79 (Osimhen) Aggregate score: 3-1 Referee: Federico La Penna .................................................................