UPDATE 3-DFB Pokal Summaries

Sep 12 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Saturday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Meinerzhagen in play Greuther Fürth ................................................................. Nürnberg in play RB Leipzig ................................................................. Union Fürstenwalde in play Wolfsburg ................................................................. Todesfelde in play Osnabrück ................................................................. 1860 München in play Eintracht Frankfurt ................................................................. FV Engers 07 in play Bochum ................................................................. Oberneuland (0) 0 Yellow card: Nukic 72, Ifeadigo 85 Subs used: Kreutzträger 54 (Köhler), Nukic 54 (Tyca), Trebin 62 (Han Karam), Raho 74 (Uzun), Mazreku 74 (Jobe) Borussia M'gladbach (5) 8 Scorers: P. Herrmann 13, P. Herrmann 14, J. Hofmann 19, R. Bensebaini 25, N. Elvedi 35, F. Neuhaus 53, I. Traoré 76, F. Neuhaus 84 Subs used: Lang 46 (Lainer), Jantschke 46 (Elvedi), Traoré 62 (Wolf), Thuram 62 (Herrmann), Wendt 73 (Bensebaini) Referee: Sascha Stegemann ................................................................. Altglienicke (0) 0 Yellow card: Skoda 26, Ciğerci 28, Häußler 44, Zeiger 55 Subs used: Uzan 46 (Manske), Jürgens 46 (Skoda), Czyborra 68 (Uzan), Binias 69 (Pütt), Manske 75 (Lemke) Köln (3) 6 Scorers: J. Hector 17pen, E. Rexhbecaj 36, R. Czichos 43, E. Rexhbecaj 63, S. Özcan 68, D. Drexler 85 Yellow card: Hector 26 Subs used: Höger 30 (Schmitz), Katterbach 71 (Horn), Bornauw 71 (Czichos), Lemperle 77 (Özcan), Ehizibue 77 (Hector) Referee: Martin Thomsen ................................................................. Eintracht Celle (0) 0 Yellow card: Kaplan 40 Subs used: Schaper 59 (Hezo), Krüger 59 (van Eupen), Soma 74 (Laube), Lutschewitz 74 (Zöfelt), Rienass 81 (Klindworth) Augsburg (2) 7 Scorers: R. Vargas 20, D. Caligiuri 29, A. Finnbogason 47pen, F. Niederlechner 57, A. Hahn 66, F. Jensen 88, F. Jensen 90 Yellow card: Gouweleeuw 37 Subs used: Finnbogason 46 (Gregoritsch), Hahn 46 (Vargas), Strobl 57 (Gruezo), Jensen 65 (Caligiuri), Gumny 72 (Framberger) Referee: Daniel Schlager ................................................................. Ulm (18:30) Erzgebirge Aue ................................................................. Karlsruher SC (18:30) Union Berlin ................................................................. Ingolstadt (18:30) Fortuna Düsseldorf ................................................................. Carl Zeiss Jena (20:45) Werder Bremen ................................................................. Sunday, September 13 fixtures (CET/GMT) Rielasingen-Arlen v Holstein Kiel (1530/1330) Hansa Rostock v Stuttgart (1530/1330) Elversberg v St. Pauli (1530/1330) Chemnitzer FC v Hoffenheim (1530/1330) Eintracht Norderstedt v Bayer Leverkusen (1530/1330) Kaiserslautern v Jahn Regensburg (1530/1330) Schweinfurt v Schalke 04 (1530/1330) TSV Steinbach v Sandhausen (1530/1330) Wiedenbrück v Paderborn (1530/1330) Waldhof Mannheim v Freiburg (1830/1630) Wehen Wiesbaden v Heidenheim (1830/1630) Magdeburg v Darmstadt 98 (1830/1630) Monday, September 14 fixtures (CET/GMT) Rot-Weiss Essen v Arminia Bielefeld (1830/1630) Dynamo Dresden v Hamburger SV (1830/1630) Würzburger Kickers v Hannover 96 (1830/1630) MSV Duisburg v Borussia Dortmund (2045/1845)