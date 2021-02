UPDATE 3-England in India 2021 Scoreboard

Feb 15 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the third day of 2nd test between India and England on Monday at Chennai, India England need 429 runs to win India 1st innings Rohit Sharma c Moeen Ali b Jack Leach 161 Shubman Gill lbw Olly Stone 0 Cheteshwar Pujara c Ben Stokes b Jack Leach 21 Virat Kohli b Moeen Ali 0 Ajinkya Rahane b Moeen Ali 67 Rishabh Pant Not Out 58 Ravichandran Ashwin c Ollie Pope b Joe Root 13 Axar Patel st Ben Foakes b Moeen Ali 5 Ishant Sharma c Rory Burns b Moeen Ali 0 Kuldeep Yadav c Ben Foakes b Olly Stone 0 Mohammed Siraj c Ben Foakes b Olly Stone 4 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (95.5 overs) 329 all out Fall of Wickets : 1-0 Gill, 2-85 Pujara, 3-86 Kohli, 4-248 Sharma, 5-249 Rahane, 6-284 Ashwin, 7-301 Patel, 8-301 Sharma, 9-325 Yadav, 10-329 Siraj Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Stuart Broad 11 2 37 0 3.36 Olly Stone 15.5 5 47 3 2.97 Jack Leach 27 3 78 2 2.89 Ben Stokes 2 0 16 0 8.00 Moeen Ali 29 3 128 4 4.41 Joe Root 11 3 23 1 2.09 ................................................................. England 1st innings Rory Burns lbw Ishant Sharma 0 Dominic Sibley c Virat Kohli b Ravichandran Ashwin 16 Dan Lawrence c Shubman Gill b Ravichandran Ashwin 9 Joe Root c Ravichandran Ashwin b Axar Patel 6 Ben Stokes b Ravichandran Ashwin 18 Ollie Pope c Rishabh Pant b Mohammed Siraj 22 Ben Foakes Not Out 42 Moeen Ali c Ajinkya Rahane b Axar Patel 6 Olly Stone c Rohit Sharma b Ravichandran Ashwin 1 Jack Leach c Rishabh Pant b Ishant Sharma 5 Stuart Broad b Ravichandran Ashwin 0 Extras 4b 4lb 1nb 0pen 0w 9 Total (59.5 overs) 134 all out Fall of Wickets : 1-0 Burns, 2-16 Sibley, 3-23 Root, 4-39 Lawrence, 5-52 Stokes, 6-87 Pope, 7-105 Ali, 8-106 Stone, 9-131 Leach, 10-134 Broad Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Ishant Sharma 5 1 22 2 4.40 Ravichandran Ashwin 23.5 4 43 5 1.80 1nb Axar Patel 20 3 40 2 2.00 Kuldeep Yadav 6 1 16 0 2.67 Mohammed Siraj 5 4 5 1 1.00 ............................................................ India 2nd innings Rohit Sharma st Ben Foakes b Jack Leach 26 Shubman Gill lbw Jack Leach 14 Cheteshwar Pujara Run Out Ollie Pope 7 Virat Kohli lbw Moeen Ali 62 Rishabh Pant st Ben Foakes b Jack Leach 8 Ajinkya Rahane c Ollie Pope b Moeen Ali 10 Axar Patel lbw Moeen Ali 7 Ravichandran Ashwin b Olly Stone 106 Kuldeep Yadav lbw Moeen Ali 3 Ishant Sharma c Olly Stone b Jack Leach 7 Mohammed Siraj Not Out 16 Extras 5b 15lb 0nb 0pen 0w 20 Total (85.5 overs) 286 all out Fall of Wickets : 1-42 Gill, 2-55 Pujara, 3-55 Sharma, 4-65 Pant, 5-86 Rahane, 6-106 Patel, 7-202 Kohli, 8-210 Yadav, 9-237 Sharma, 10-286 Ashwin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Olly Stone 6.5 1 21 1 3.07 Jack Leach 33 6 100 4 3.03 Moeen Ali 32 7 98 4 3.06 Joe Root 4 0 15 0 3.75 Stuart Broad 9 3 25 0 2.78 Dan Lawrence 1 0 7 0 7.00 ......................................................... England 2nd innings Rory Burns c Virat Kohli b Ravichandran Ashwin 25 Dominic Sibley lbw Axar Patel 3 Dan Lawrence Not Out 19 Jack Leach c Rohit Sharma b Axar Patel 0 Joe Root Not Out 2 Extras 4b 0lb 0nb 0pen 0w 4 Total (19.0 overs) 53-3 Fall of Wickets : 1-17 Sibley, 2-49 Burns, 3-50 Leach To Bat : Stokes, Pope, Foakes, Ali, Broad, Stone Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Ishant Sharma 2 1 6 0 3.00 Axar Patel 9 3 15 2 1.67 Ravichandran Ashwin 8 1 28 1 3.50 .............................. Umpire Nitin Menon Umpire Virender Sharma Video Anil Chaudhary Match Referee Javagal Srinath