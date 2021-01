Jan 26 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Tuesday (start times are CET) PEC Zwolle (0) 2 Scorers: V. Misidjan 50, R. Ghoochannejhad 73 Yellow card: Misidjan 15 Subs used: Strieder 46 (Reijnders), Ghoochannejhad 70 (Buitink), Leemans 70 (Misidjan), Clement 87 (Huiberts) Heracles (2) 2 Scorers: L. Schoofs 1, D. Burgzorg 45+2 Yellow card: Pröpper 16, Quagliata 24 Subs used: Kutucu 60 (Azzaoui), Hardeveld 70 (Quagliata), Bijleveld 88 (Burgzorg), Szőke 88 (van der Water) Referee: Marc Nagtegaal ................................................................. Emmen (0) 0 Subs used: de Vos 63 (Frei), Tibbling 73 (Ben Moussa), Jansen 83 (Laursen) PSV (0) 2 Scorers: Mauro Júnior 81, E. Zahavi 88 Subs used: Baumgartl 73 (Max), Mauro Júnior 77 (Fein), É. Gutiérrez 77 (Thomas), Antonisse 90 (Zahavi), Piroe 90 (Malen) Referee: Jeroen Manschot ................................................................. Groningen (2) 3 Scorers: R. Lundqvist 18, J. Larsen 43, A. da Cruz 68 Subs used: van Kaam 70 (El Hankouri), te Wierik 71 (Suslov), Schreck 71 (da Cruz), Slor 86 (Gudmundsson), Dallinga 86 (Larsen) ADO Den Haag (0) 0 Yellow card: Bourard 38, Ćatić 76 Subs used: Ould-Chikh 39 (van Ewijk), Ćatić 54 (Bourard), Karelis 72 (Kramer), Pinas 73 (Kemper), Gomelt 73 (Goossens) Referee: Rob Dieperink ................................................................. Wednesday, January 27 fixtures (CET/GMT) AZ v Utrecht (1845/1745) RKC Waalwijk v Fortuna Sittard (2000/1900) VVV v Vitesse (2000/1900) Heerenveen v Feyenoord (2100/2000) Thursday, January 28 fixtures (CET/GMT) Sparta Rotterdam v Twente (1845/1745) Ajax v Willem II (2100/2000) Saturday, January 30 fixtures (CET/GMT) Heracles v Groningen (1630/1530) Utrecht v PEC Zwolle (1845/1745) Fortuna Sittard v VVV (2000/1900) Vitesse v RKC Waalwijk (2100/2000) Sunday, January 31 fixtures (CET/GMT) Twente v Heerenveen (1215/1115) Feyenoord v PSV (1430/1330) Willem II v Emmen (1430/1330) AZ v Ajax (1645/1545) ADO Den Haag v Sparta Rotterdam (1645/1545)