UPDATE 3-Eredivisie Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) AZ (1) 3 Scorers: C. Stengs 20, T. Koopmeiners 47pen, A. Guðmundsson 81 Yellow card: Chatzidiakos 60 Subs used: Duin 80 (Boadu), Aboukhlal 80 (Karlsson) Heerenveen (0) 1 Scorers: L. Schöne 54 Yellow card: van Hecke 46, Kongolo 87 Subs used: Veerman 46 (van Bergen), van der Heide 65 (Nygren), Floranus 72 (Schöne), Hajal 72 (de Jong), Meier 86 (van Hecke) Referee: Danny Makkelie ................................................................. Utrecht (0) 3 Scorers: M. Mahi 61, B. Ramselaar 85, M. Mahi 90+5 Missed penalty: A. Maher 32 Subs used: Ramselaar 56 (van Overeem), Sylla 56 (Adrián Dalmau), Mahi 56 (Boussaid) VVV (0) 1 Scorers: G. Giakoumakis 90+1pen Subs used: Swinkels 56 (Da Graca), John 67 (Donis), Kum 75 (Pachonik), Arias 75 (Donis) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Feyenoord (1) 5 Scorers: J. Toornstra 45+2, B. Linssen 49, L. Sinisterra 52, S. Berghuis 63pen, O. Kökçü 83 Yellow card: Diemers 6 Subs used: Sinisterra 46 (Haps), Nieuwkoop 67 (Geertruida), Kökçü 67 (Fer), Boženík 79 (Diemers), Jørgensen 79 (Linssen) Willem II (0) 0 Yellow card: Trésor 90 Subs used: Romeny 55 (Wriedt), Trésor 55 (Köhlert), Peters 66 (van Beek), Smeulers 74 (Köhn) Referee: Jochem Kamphuis ................................................................. Vitesse (16:45) Twente ................................................................. Friday, February 19 fixtures (CET/GMT) Willem II v Utrecht (2000/1900)