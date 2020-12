Dec 22 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Tuesday (start times are CET) Fortuna Sittard (1) 2 Scorers: S. Polter 45, Lisandro Semedo 90+2 Yellow card: Seuntjens 9, Janssen 56, Lisandro Semedo 92 Subs used: Hansson 46 (Seuntjens) RKC Waalwijk (1) 1 Scorers: F. Stokkers 15 Yellow card: Lamprou 46 Subs used: Azhil 65 (Ngonge), Damaşcan 75 (Stokkers), Sow 75 (Daneels), Mulder 82 (Nieuwpoort), Wouters 83 (Quasten) Referee: Marc Nagtegaal ................................................................. Emmen (2) 2 Scorers: M. Araujo 27, L. Bernadou 43 Subs used: Sidibe 69 (Kolar), Avdijaj 69 (Jansen), Scholte 85 (Bakker) Utrecht (1) 3 Scorers: E. Elia 22, J. van Overeem 60, Adrián Dalmau 75 Subs used: Adrián Dalmau 56 (Ramselaar), Sylla 76 (Elia) Referee: Christiaan Bax ................................................................. PSV (1) 4 Scorers: P. Max 35pen, O. Boscagli 49, C. Gakpo 58, A. Fein 90+2 Subs used: Piroe 57 (Ihattaren), Fein 81 (Max) VVV (1) 1 Scorers: J. Arias 22 Subs used: Dekker 71 (Hunte), Hupperts 76 (Schmitz), John 76 (Linthorst) Referee: Sander van der Eijk ................................................................. Twente in play Sparta Rotterdam ................................................................. Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) AZ v Vitesse (1630/1530) Willem II v Ajax (1845/1745) Groningen v Heracles (2000/1900) ADO Den Haag v PEC Zwolle (2000/1900) Feyenoord v Heerenveen (2100/2000) Sunday, December 27 fixtures (CET/GMT) Utrecht v AZ (1430/1330)