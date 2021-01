UPDATE 3-Eredivisie Summaries

Jan 16 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Emmen (0) 1 Scorers: M. de Leeuw 58 Yellow card: Veendorp 79, Bakker 85, Vlak 87 Subs used: Ben Moussa 28 (Kolar), Vlak 70 (Bernadou), Jansen 81 (Peña), Granečný 81 (Avdijaj) Vitesse (2) 4 Scorers: T. Buitink 2, O. Tannane 9, A. Broja 49, P. Vroegh 90+3 Yellow card: Bazoer 57, Bruns 64, Wittek 72 Subs used: Huisman 67 (Buitink), Vroegh 68 (Bruns), Manhoef 77 (Wittek), Darfalou 77 (Broja), Touré 89 (Tannane) Referee: Jochem Kamphuis ................................................................. Sparta Rotterdam (1) 3 Scorers: B. Smeets 4, D. Gravenberch 75, R. Kharchouch 87pen Yellow card: Beugelsdijk 47 Subs used: Engels 32 (Smeets), Pinto 62 (Meijers), Kharchouch 62 (Duarte), Abels 62 (Mijnans), Gravenberch 73 (Thy) PSV (1) 5 Scorers: Mauro Júnior 24, D. Malen 47, N. Madueke 49, P. Max 71, D. Malen 90+3 Subs used: Malen 43 (Gakpo), Dumfries 64 (Mauro Júnior), Thomas 81 (Ihattaren), Zahavi 81 (Madueke) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Utrecht in play Heracles ................................................................. PEC Zwolle in play Fortuna Sittard ................................................................. AZ (21:00) ADO Den Haag ................................................................. Sunday, January 17 fixtures (CET/GMT) RKC Waalwijk v Willem II (1215/1115) Groningen v Twente (1430/1330) VVV v Heerenveen (1430/1330) Ajax v Feyenoord (1645/1545)