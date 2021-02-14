UPDATE 3-Eredivisie Top Scorers

Feb 13 (OPTA) - Top Scorers in the Eredivisie on Saturday 1 G. Giakoumakis (Venlo) 21 2 D. Malen (PSV Eindhoven) 13 3 H. Veerman (SC Heerenveen) 12 4 S. Berghuis (Feyenoord) 11 T. Koopmeiners (AZ Alkmaar) Danilo (FC Twente) 5 D. Tadić (AFC Ajax) 10 6 J. Larsen (FC Groningen) 9 L. Thy (Sparta Rotterdam) R. Vloet (Heracles Almelo) 7 Antony (AFC Ajax) 8 8 A. Broja (Vitesse) 7 Z. Flemming (Fortuna Sittard) K. Huntelaar (AFC Ajax) D. Klaassen (AFC Ajax) V. Pavlidis (Willem) S. Polter (Fortuna Sittard) L. Traoré (AFC Ajax)