Nov 20 (OPTA) - Results from the EuroLeague games on Friday(start times are CET) Alba Berlin 66 BK Zenit Saint Petersburg 73 AX Armani Exchange Olimpia 98 BC Žalgiris Kaunas 92 Milan ASVEL Lyon Villeurbanne v Olympiacos BC postponed FC Barcelona Lassa BÅsquet v KK Crvena Zvezda in play Real Madrid Baloncesto 94 Fenerbahçe Spor Kulübü 74 Valencia BC v Maccabi FOX Tel Aviv in play