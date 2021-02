Feb 10 (OPTA) - Summaries for the FA Cup on Wednesday (start times are BST) 5th Round ................................................................. Swansea City (0) 1 Scorers: M. Whittaker 77 Yellow card: Cabango 37, Dhanda 70 Subs used: Arriola 65 (Lowe), Whittaker 66 (Morris), Bidwell 66 (Guehi), Freeman 66 (Roberts), Hourihane 77 (Dhanda) Manchester City (1) 3 Scorers: K. Walker 30, R. Sterling 47, Gabriel Jesus 50 Subs used: Mahrez 56 (Sterling), Doyle 57 (İ. Gündoğan), Foden 66 (Bernardo Silva), Gomes 72 (Rodri) Referee: Peter Bankes ................................................................. Sheffield United (0) 1 Scorers: B. Sharp 66pen Subs used: Norwood 73 (Sharp), Burke 83 (Brewster) Bristol City (0) 0 Red card: Mawson 65 Subs used: Á. Nagy 57 (Williams), Massengo 73 (Wells), Semenyo 76 (Diedhiou), Palmer 76 (Paterson) Referee: Robert Jones ................................................................. Leicester City in play Brighton & Hove Albion ................................................................. Everton in play Tottenham Hotspur ................................................................. Thursday, February 11 fixtures (BST/GMT) Wolverhampton Wanderers v Southampton (1730) Barnsley v Chelsea (2000)