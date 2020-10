UPDATE 3-Giro d Italia Summaries - Stage 7

Oct 9 (Gracenote) - Results from Stage 7, Giro d Italia on Friday. Stage 7 Matera to Brindisi, 143 km. Men's elite road race. Wind direction: N. Wind speed: 4km/h. Route profile: flat. Finish profile: flat. Stage winners 1. Arnaud Démare (FRA) Groupama - FDJ 2:47:28 2. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe " 3. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb " 4. Ben Swift (GBR) INEOS Grenadiers " 5. Álvaro Hodeg (COL) Deceuninck - Quick-Step " 6. Rudy Barbier (FRA) Israel Start-Up Nation " 7. Davide Ballerini (ITA) Deceuninck - Quick-Step " 8. Enrico Battaglin (ITA) Bahrain - McLaren " 9. Filippo Fiorelli (ITA) Bardiani - CSF - Faizanè " 10. Elia Viviani (ITA) Cofidis " 11. Fernando Gaviria (COL) UAE Team Emirates " 12. Giovanni Lonardi (ITA) Bardiani - CSF - Faizanè " 13. Mikkel Bjerg (DEN) UAE Team Emirates " 14. Josef Cerný (CZE) CCC Team " 15. Sam Oomen (NED) Team Sunweb " 16. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step " 17. Wilco Kelderman (NED) Team Sunweb " 18. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates " 19. Rafal Majka (POL) BORA - hansgrohe " 20. Christoph Pfingsten (GER) Jumbo - Visma " Overall leaders 1. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step 24:48:29 2. Pello Bilbao (ESP) Bahrain - McLaren +43 3. Wilco Kelderman (NED) Team Sunweb +48 4. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto - Soudal +1:05 5. Vincenzo Nibali (ITA) Trek - Segafredo +1:07 6. Domenico Pozzovivo (ITA) NTT Pro Cycling Team +1:11 7. Steven Kruijswijk (NED) Jumbo - Visma +1:21 8. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team +1:25 9. Rafal Majka (POL) BORA - hansgrohe +1:32 10. Patrick Konrad (AUT) BORA - hansgrohe " 11. Jai Hindley (AUS) Team Sunweb +1:39 12. Fausto Masnada (ITA) Deceuninck - Quick-Step +1:44 13. Ilnur Zakarin (RUS) CCC Team +1:50 14. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - McLaren +1:54 15. Antonio Pedrero (ESP) Movistar Team +2:02 King of the Mountains 1. Filippo Ganna (ITA) INEOS Grenadiers 41 2. Jonathan Caicedo (ECU) EF Pro Cycling 40 3. Domenico Pozzovivo (ITA) NTT Pro Cycling Team 19 4. Edoardo Zardini (ITA) Vini Zabù - Brado - KTM 18 5. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team " 6. Giovanni Visconti (ITA) Vini Zabù - Brado - KTM " 7. Wilco Kelderman (NED) Team Sunweb 15 8. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto - Soudal 12 9. Vincenzo Nibali (ITA) Trek - Segafredo 11 10. Simon Pellaud (SUI) Androni Giocattoli - 9 Sidermec 11. James Whelan (AUS) EF Pro Cycling " 12. Marco Frapporti (ITA) Vini Zabù - Brado - KTM 8 13. Héctor Carretero (ESP) Movistar Team " 14. Thomas De Gendt (BEL) Lotto - Soudal 5 15. Rafal Majka (POL) BORA - hansgrohe " 16. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe 4 17. Sam Oomen (NED) Team Sunweb " 18. Rick Zabel (GER) Israel Start-Up Nation 3 19. Diego Ulissi (ITA) UAE Team Emirates " 20. Salvatore Puccio (ITA) INEOS Grenadiers " Points leaders 1. Arnaud Démare (FRA) Groupama - FDJ 161 2. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe 106 3. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb 83 4. Filippo Ganna (ITA) INEOS Grenadiers 45 5. Davide Ballerini (ITA) Deceuninck - Quick-Step 40 6. Andrea Vendrame (ITA) AG2R La Mondiale 30 7. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step 29 8. Marco Frapporti (ITA) Vini Zabù - Brado - KTM 28 9. Diego Ulissi (ITA) UAE Team Emirates 27 10. Elia Viviani (ITA) Cofidis 26 11. Fabio Felline (ITA) Astana Pro Team 25 12. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation 24 13. Jonathan Caicedo (ECU) EF Pro Cycling 23 14. Mikkel Honoré (DEN) Deceuninck - Quick-Step 22 15. Enrico Battaglin (ITA) Bahrain - McLaren 21 16. Simon Pellaud (SUI) Androni Giocattoli - 20 Sidermec 17. Mattia Bais (ITA) Androni Giocattoli - " Sidermec 18. Patrick Konrad (AUT) BORA - hansgrohe 18 19. Sebastián Molano (COL) UAE Team Emirates " 20. Ben Swift (GBR) INEOS Grenadiers " Youth classification 1. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step 24:48:29 2. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto - Soudal +59 3. Jai Hindley (AUS) Team Sunweb +1:33 4. Chris Hamilton (AUS) Team Sunweb +2:47 5. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates +2:57