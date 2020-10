UPDATE 3-Giro d Italia Summaries - Stage 9

Oct 11 (Gracenote) - Results from Stage 9, Giro d Italia on Sunday. Stage 9 San Salvo to Roccaraso, 208 km. Men's elite road race. Wind direction: S. Wind speed: 2km/h. Route profile: mountain. Finish profile: mountain. Stage winners 1. Ruben Guerreiro (POR) EF Pro Cycling 5:41:20 2. Jonathan Castroviejo (ESP) INEOS Grenadiers +8 3. Mikkel Bjerg (DEN) UAE Team Emirates +58 4. Kilian Frankiny (SUI) Groupama - FDJ +1:16 5. Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale " 6. Tao Geoghegan Hart (GBR) INEOS Grenadiers +1:19 7. Lucas Hamilton (AUS) Mitchelton - Scott +1:32 8. Wilco Kelderman (NED) Team Sunweb +1:38 9. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team " 10. Jai Hindley (AUS) Team Sunweb " 11. Rafal Majka (POL) BORA - hansgrohe +1:41 12. Patrick Konrad (AUT) BORA - hansgrohe " 13. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates +1:44 14. Domenico Pozzovivo (ITA) NTT Pro Cycling Team " 15. Fausto Masnada (ITA) Deceuninck - Quick-Step +1:50 16. Vincenzo Nibali (ITA) Trek - Segafredo +1:52 17. Pello Bilbao (ESP) Bahrain - McLaren " 18. Attila Valter (HUN) CCC Team +1:55 19. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step +1:56 20. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - McLaren " Overall leaders 1. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step 35:35:50 2. Wilco Kelderman (NED) Team Sunweb +30 3. Pello Bilbao (ESP) Bahrain - McLaren +39 4. Domenico Pozzovivo (ITA) NTT Pro Cycling Team +53 5. Vincenzo Nibali (ITA) Trek - Segafredo +57 6. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team +1:01 7. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto - Soudal +1:02 8. Patrick Konrad (AUT) BORA - hansgrohe +1:11 9. Jai Hindley (AUS) Team Sunweb +1:15 10. Rafal Majka (POL) BORA - hansgrohe +1:17 11. Steven Kruijswijk (NED) Jumbo - Visma +1:24 12. Fausto Masnada (ITA) Deceuninck - Quick-Step +1:32 13. Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain - McLaren +1:48 14. Ilnur Zakarin (RUS) CCC Team +1:56 15. Lucas Hamilton (AUS) Mitchelton - Scott +2:23 16. Antonio Pedrero (ESP) Movistar Team +2:27 17. Tao Geoghegan Hart (GBR) INEOS Grenadiers +2:41 18. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates +2:45 19. Sergio Samitier (ESP) Movistar Team +4:06 20. James Knox (GBR) Deceuninck - Quick-Step +4:13 King of the Mountains 1. Ruben Guerreiro (POR) EF Pro Cycling 84 2. Giovanni Visconti (ITA) Vini Zabù - Brado - KTM 76 3. Jonathan Castroviejo (ESP) INEOS Grenadiers 45 4. Filippo Ganna (ITA) INEOS Grenadiers 41 5. Jonathan Caicedo (ECU) EF Pro Cycling 40 6. Matthew Holmes (GBR) Lotto - Soudal 20 7. Larry Warbasse (USA) AG2R La Mondiale " 8. Kilian Frankiny (SUI) Groupama - FDJ " 9. Domenico Pozzovivo (ITA) NTT Pro Cycling Team 19 10. Edoardo Zardini (ITA) Vini Zabù - Brado - KTM 18 11. Jakob Fuglsang (DEN) Astana Pro Team " 12. Wilco Kelderman (NED) Team Sunweb 16 13. Mikkel Bjerg (DEN) UAE Team Emirates 15 14. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto - Soudal 12 15. Vincenzo Nibali (ITA) Trek - Segafredo 11 16. Ben O'Connor (AUS) NTT Pro Cycling Team " 17. James Whelan (AUS) EF Pro Cycling 9 18. Simon Pellaud (SUI) Androni Giocattoli - " Sidermec 19. Héctor Carretero (ESP) Movistar Team 8 20. Matthias Brändle (AUT) Israel Start-Up Nation " Points leaders 1. Arnaud Démare (FRA) Groupama - FDJ 167 2. Peter Sagan (SVK) BORA - hansgrohe 110 3. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb 87 4. Filippo Ganna (ITA) INEOS Grenadiers 45 5. Davide Ballerini (ITA) Deceuninck - Quick-Step 40 6. Andrea Vendrame (ITA) AG2R La Mondiale 31 7. Alex Dowsett (GBR) Israel Start-Up Nation 29 8. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step " 9. Marco Frapporti (ITA) Vini Zabù - Brado - KTM 28 10. Ruben Guerreiro (POR) EF Pro Cycling 27 11. Diego Ulissi (ITA) UAE Team Emirates " 12. Matthew Holmes (GBR) Lotto - Soudal " 13. Salvatore Puccio (ITA) INEOS Grenadiers 26 14. Elia Viviani (ITA) Cofidis " 15. Fabio Felline (ITA) Astana Pro Team 25 16. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation 24 17. Mikkel Bjerg (DEN) UAE Team Emirates " 18. Jonathan Caicedo (ECU) EF Pro Cycling 23 19. Mikkel Honoré (DEN) Deceuninck - Quick-Step 22 20. Enrico Battaglin (ITA) Bahrain - McLaren 21 Youth classification 1. João Almeida (POR) Deceuninck - Quick-Step 35:35:50 2. Harm Vanhoucke (BEL) Lotto - Soudal +1:02 3. Jai Hindley (AUS) Team Sunweb +1:15 4. Lucas Hamilton (AUS) Mitchelton - Scott +2:23 5. Tao Geoghegan Hart (GBR) INEOS Grenadiers +2:41