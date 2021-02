UPDATE 3-Grand Slam, Australian Open Men's Doubles Results

Feb 14 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Men's Doubles matches on Saturday .. 1st Round .. Thanasi Kokkinakis (AUS) beat Lloyd Harris (RSA) and 6-2 6-4 and Julian Knowle (AUT) Nick Kyrgios (AUS) .. 2nd Round .. Alexander Bublik (KAZ) and beat 1-Juan Sebastian Cabal 6-4 6-4 Andrey Golubev (KAZ) (COL) and Robert Farah (COL) Nicholas Monroe (USA) and beat Vasek Pospisil (CAN) and 2-6 7-6(9) 6-2 Frances Tiafoe (USA) Denis Shapovalov (CAN) Marcus Daniell (NZL) and beat Dominik Koepfer (GER) and 7-6(4) 6-7(3) Philipp Oswald (AUT) Tennys Sandgren (USA) 6-2 5-Rajeev Ram (USA) and beat Tomislav Brkic (BIH) and 6-3 4-6 6-2 Joe Salisbury (GBR) Aisam-Ul-Haq Qureshi (PAK) 7-Marcelo Melo (BRA) and beat Radu Albot (MDA) and 6-1 7-6(2) Horia Tecau (ROU) Daniel Evans (GBR) 9-Ivan Dodig (CRO) and beat Luke Bambridge (GBR) and 6-4 7-5 Filip Polasek (SVK) Dominic Inglot (GBR) John Millman (AUS) and beat 16-Ken Skupski (GBR) and 3-6 7-6(5) 6-4 Thiago Monteiro (BRA) Neal Skupski (GBR)