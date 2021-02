UPDATE 3-Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles Results

Feb 17 (OPTA) - Results from the Grand Slam, Australian Open Mixed Doubles matches on Tuesday .. 2nd Round .. Hayley Carter (---) and beat Iga Swiatek (POL) and 6-4 6-1 Sander Gille (BEL) Lukasz Kubot (POL) Samantha Stosur (AUS) and beat 8-Luisa Stefani (BRA) and 6-3 6-1 Matthew Ebden (AUS) Bruno Soares (BRA) Desirae Krawczyk (USA) and beat Vera Zvonareva (RUS) and 6-4 6-4 Joe Salisbury (GBR) Marcelo Melo (BRA) Andreja Klepac (SLO) and beat Lucie Hradecka (CZE) and 6-7(3) 7-6(5) Neal Skupski (GBR) Filip Polasek (SVK) 1-0(8)