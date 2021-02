UPDATE 3-Grand Slam, Australian Open Women's Doubles Seeds Progress

Feb 11 (OPTA) - Seeds Progress from the Grand Slam, Australian Open Women's Doubles matches on Wednesday .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score 1 Su-Wei Hsieh (TPE) and Barbora Strycova (CZE) 1st to play Destanee Aiava (AUS) and (start 00:15) Astra Sharma (AUS) 2 Elise Mertens (BEL) and Aryna Sabalenka (BLR) 2nd to play Ashleigh Barty (AUS) and (start 00:00) Jennifer Brady (USA) 1st won Cornelia Lister (SWE) and 3-6 7-5 6-4 Alison Van Uytvanck (BEL) 3 Barbora Krejcikova (CZE) and Katerina Siniakova (CZE) 2nd to play (start 00:00) 1st won Ana Bogdan (ROU) and Rebecca 6-3 6-1 Peterson (SWE) 4 Nicole Melichar (USA) and Demi Schuurs (NED) 1st to play Fiona Ferro (FRA) and Jil (start 02:00) Teichmann (SUI) 5 Hao-Ching Chan (TPE) and Latisha Chan (TPE) 1st to play Sharon Fichman (CAN) and (start 02:00) Giuliana Olmos (MEX) 6 Gabriela Dabrowski (CAN) and Bethanie Mattek-Sands (USA) 2nd to play Cori Gauff (USA) and (start 00:00) Catherine McNally (USA) 1st won Lara Arruabarrena (ESP) and 6-2 6-3 Kaitlyn Christian (USA) 7 Shuko Aoyama (JPN) and Ena Shibahara (JPN) 2nd to play (start 00:00) 1st won Asia Muhammad (USA) and 4-6 7-5 6-3 Jessica Pegula (USA) 8 Yingying Duan (CHN) and Saisai Zheng (CHN) 1st lost Aleksandra Krunic (SRB) and 6-1 6-3 Martina Trevisan (ITA) 9 Alexa Guarachi (CHI) and Desirae Krawczyk (USA) 2nd to play (start 00:00) 1st won Belinda Bencic (SUI) and 6-3 2-6 7-6(5) Sofia Kenin (USA) 10 Samantha Stosur (AUS) and Shuai Zhang (CHN) 1st lost Leylah Fernandez (CAN) and 6-4 3-6 6-2 Heather Watson (GBR) 11 Yi-Fan Xu (CHN) and Zhaoxuan Yang (CHN) 2nd to play (start 00:00) 1st won Anastasia Pavlyuchenkova 6-3 2-6 6-3 (RUS) and Anastasija Sevastova (LAT) 12 Hayley Carter and Luisa Stefani (BRA) 1st to play Elena Rybakina (KAZ) and (start 04:00) Yaroslava Shvedova (KAZ) 13 Lyudmyla Kichenok (UKR) and Jelena Ostapenko (LAT) 2nd to play Andreea Mitu (ROU) and (start 00:00) Raluca Olaru (ROU) 1st won Makoto Ninomiya (JPN) and 7-6(2) 6-4 Sabrina Santamaria (USA) 14 Kirsten Flipkens (BEL) and Andreja Klepac (SLO) 1st to play Georgina Garcia Perez (ESP) (start 00:15) and Oksana Kalashnikova (GEO) 15 Anna Blinkova (RUS) and Veronika Kudermetova (RUS) 1st to play Bernarda Pera (USA) and (start 04:00) Rosalie Van Der Hoek (NED) 16 Laura Siegemund (GER) and Vera Zvonareva (RUS) 1st to play Kimberly Birrell (AUS) and (start 00:15) Jaimee Fourlis (AUS) (Note : all times are GMT)