UPDATE 3-India in Australia 2020/21 Scoreboard

Jan 9 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the third day of 3rd test between Australia and India on Friday at Sydney, Australia Australia lead India by 197 runs with 8 wickets remaining Australia 1st innings Will Pucovski lbw Navdeep Saini 62 David Warner c Cheteshwar Pujara b Mohammed Siraj 5 Marnus Labuschagne c Ajinkya Rahane b Ravindra Jadeja 91 Steven Smith Run Out Ravindra Jadeja 131 Matthew Wade c Jasprit Bumrah b Ravindra Jadeja 13 Cameron Green lbw Jasprit Bumrah 0 Tim Paine b Jasprit Bumrah 1 Pat Cummins b Ravindra Jadeja 0 Mitchell Starc c Shubman Gill b Navdeep Saini 24 Nathan Lyon lbw Ravindra Jadeja 0 Josh Hazlewood Not Out 1 Extras 4b 0lb 5nb 0pen 1w 10 Total (105.4 overs) 338 all out Fall of Wickets : 1-6 Warner, 2-106 Pucovski, 3-206 Labuschagne, 4-232 Wade, 5-249 Green, 6-255 Paine, 7-278 Cummins, 8-310 Starc, 9-315 Lyon, 10-338 Smith Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jasprit Bumrah 25.4 7 66 2 2.57 Mohammed Siraj 25 4 67 1 2.68 1w Ravichandran Ashwin 24 1 74 0 3.08 Navdeep Saini 13 0 65 2 5.00 3nb Ravindra Jadeja 18 3 62 4 3.44 2nb ................................................................. India 1st innings Rohit Sharma c&b Josh Hazlewood 26 Shubman Gill c Cameron Green b Pat Cummins 50 Cheteshwar Pujara c Tim Paine b Pat Cummins 50 Ajinkya Rahane b Pat Cummins 22 Hanuma Vihari Run Out Josh Hazlewood 4 Rishabh Pant c David Warner b Josh Hazlewood 36 Ravindra Jadeja Not Out 28 Ravichandran Ashwin Run Out Pat Cummins 10 Navdeep Saini c Matthew Wade b Mitchell Starc 3 Jasprit Bumrah Run Out Marnus Labuschagne 0 Mohammed Siraj c Tim Paine b Pat Cummins 6 Extras 0b 2lb 2nb 0pen 5w 9 Total (100.4 overs) 244 all out Fall of Wickets : 1-70 Sharma, 2-85 Gill, 3-117 Rahane, 4-142 Vihari, 5-195 Pant, 6-195 Pujara, 7-206 Ashwin, 8-210 Saini, 9-216 Bumrah, 10-244 Siraj Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mitchell Starc 19 7 61 1 3.21 2nb Josh Hazlewood 21 10 43 2 2.05 1w Pat Cummins 21.4 10 29 4 1.34 Nathan Lyon 31 8 87 0 2.81 Marnus Labuschagne 3 0 11 0 3.67 Cameron Green 5 2 11 0 2.20 ................................................... Australia 2nd innings David Warner lbw Ravichandran Ashwin 13 Will Pucovski c (Sub) b Mohammed Siraj 10 Marnus Labuschagne Not Out 47 Steven Smith Not Out 29 Extras 0b 1lb 3nb 0pen 0w 4 Total (29.0 overs) 103-2 Fall of Wickets : 1-16 Pucovski, 2-35 Warner To Bat : Wade, Green, Paine, Cummins, Starc, Lyon, Hazlewood Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jasprit Bumrah 8 1 26 0 3.25 Mohammed Siraj 8 2 20 1 2.50 1nb Navdeep Saini 7 1 28 0 4.00 2nb Ravichandran Ashwin 6 0 28 1 4.67 ............................. Umpire Paul Reiffel Umpire Paul Wilson Video Bruce Oxenford Match Referee David Boon