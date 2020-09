UPDATE 3-J-League Cup Summaries

Sep 2 (OPTA) - Summaries for the J-League Cup on Wednesday (start times are JST) Quarter-finals ................................................................. Cerezo Osaka (0) 0 Yellow card: Kakitani 30 Subs used: Seko 46 (Jonjić), Sakamoto 55 (Maekawa), Fujita 55 (Kimoto), Suzuki 55 (Bruno Mendes), Kiyotake 75 (Nishikawa) Kashiwa Reysol (1) 3 Scorers: H. Goya 40, A. Esaka 83, A. Esaka 90 Yellow card: Toshima 10, Kamata 14, Mihara 58 Subs used: Nakama 66 (Toshima), Kobayashi 68 (Richardson), Otani 72 (Mihara), Hosoya 72 (Goya) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Tokyo (1) 3 Scorers: S. Abe 37, S. Abe 53, Adailton 76 Yellow card: Arthur Silva 19 Subs used: Uchida 61 (Diego Oliveira), Adailton 74 (Nagai), Hara 83 (Leandro), Mita 83 (Abe) Nagoya Grampus (0) 0 Yellow card: Oh Jae-Suk 30, Nakatani 60, Yonemoto 81 Subs used: Kanazaki 46 (Soma), Yonemoto 46 (João Schmidt), Naruse 46 (Oh Jae-Suk), Gabriel Xavier 66 (Maeda), Abe 79 (Inagaki) Referee: Minoru Tojo ................................................................. Vissel Kobe (0) 0 Subs used: Oda 52 (Yasui), Watanabe 56 (Osaki), Andrés Iniesta 70 (Sergi Samper), Fujitani 70 (Nishi), Hatsuse 70 (Sakai) Kawasaki Frontale (3) 6 Scorers: Y. Kobayashi 7, Y. Kobayashi 13, M. Saito 21, A. Ienaga 46, Y. Wakizaka 72, T. Miyashiro 87 Subs used: Mitoma 60 (Hatate), Wakizaka 70 (Oshima), Tanaka 70 (Ienaga), Miyashiro 80 (Kobayashi), Kurumaya 80 (Noborizato) Referee: Yusuke Araki ................................................................. Consadole Sapporo (0) 5 Scorers: Y. Komai 53 Yellow card: Miyazawa 83, Nakano 88 Subs used: Douglas Oliveira 67 (Songkrasin), Kaneko 78 (Anderson Lopes), Miyazawa 79 (Komai), Shindo 79 (Lucas Fernandes), Nakano 85 (Takamine) Yokohama F. Marinos (0) 6 Scorers: J. Amano 77 Yellow card: Takano 35, Nakagawa 47, Ohgihara 69, Matsubara 88 Subs used: Amano 59 (Ohgihara), Erik 59 (Maeda), Onaiwu 93 (Kida) At full time: 1-1 Penalty shootout: 4-5 Referee: Hiroyuki Kimura Yokohama F. Marinos win 6-5 on penalties .................................................................