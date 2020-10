UPDATE 3-J-League Summaries

Oct 10 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Consadole Sapporo (1) 2 Scorers: T. Kaneko 42, T. Kaneko 55 Yellow card: Komai 87 Subs used: Douglas Oliveira 75 (Anderson Lopes), Shirai 76 (Lucas Fernandes), Takamine 76 (Miyazawa), Hayasaka 83 (Kaneko), Fukai 89 (Arano) Shonan Bellmare (1) 1 Scorers: D. Kaneko 36 Subs used: Barada 18 (Miyuki), Ishihara 46 (Saito), Suzuki 72 (Ishihara), Umesaki 72 (Matsuda), Hata 80 (Tanaka) Referee: Takuto Okabe ................................................................. Tokyo (0) 0 Subs used: Tagawa 63 (Mita), Nakamura 63 (Nakamura), Takahagi 75 (Arthur Silva), Yajima 83 (Diego Oliveira) Gamba Osaka (1) 1 Scorers: Ademilson 41pen Yellow card: Kim Young-Gwon 78 Subs used: Onose 75 (Usami), Watanabe 75 (Ademilson) Referee: Minoru Tojo ................................................................. Shimizu S-Pulse (0) 2 Scorers: Júnior Dutra 49, Y. Goto 86 Yellow card: Carlinhos 12, Júnior Dutra 47 Subs used: Okui 46 (Elsinho), Goto 60 (Kawai), Naruoka 83 (Nishimura), Kaneko 94 (Nishizawa) Sanfrecce Hiroshima (1) 3 Scorers: T. Morishima 13, Leandro Pereira 51, H. Kawabe 75 Subs used: Douglas Vieira 28 (Nagai), Leandro Pereira 46 (Douglas Vieira), Kashiwa 52 (Chajima), Asano 52 (Shibasaki), Aoyama 63 (Dohi) Referee: Futoshi Nakamura ................................................................. Nagoya Grampus (0) 1 Scorers: Mateus 90+1 Yellow card: Abe 72 Subs used: Naruse 29 (Yoshida), Gabriel Xavier 58 (Soma), Abe 58 (Maeda) Cerezo Osaka (0) 0 Subs used: Okuno 67 (Kakitani), Maruhashi 76 (Matsuda), Takagi 76 (Sakamoto), Suzuki 86 (Kiyotake) Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Kashiwa Reysol (3) 4 Scorers: M. Olunga 20, A. Esaka 39, M. Olunga 44, A. Esaka 52 Yellow card: Takahashi 72, Takahashi 94 (2nd) Subs used: Yamashita 63 (Kamiya), Takahashi 66 (Kawaguchi), Kobayashi 81 (Mihara) Vissel Kobe (0) 3 Scorers: J. Tanaka 60, J. Tanaka 75, Andrés Iniesta 87pen Yellow card: Kikuchi 61 Subs used: Kikuchi 59 (Goke), Tanaka 59 (Sergi Samper) Referee: Koei Koya ................................................................. Kashima Antlers (0) 3 Scorers: Everaldo 58, M. Tashiro 88og, K. Koizumi 90+2 Yellow card: Koizumi 36, Misao 69 Subs used: Shirasaki 57 (Izumi), Araki 57 (Doi), Ueda 58 (Léo Silva), Nagaki 68 (Nagato), Matsumura 79 (Juan Alano) Yokohama (2) 2 Scorers: Y. Senuma 2, Y. Matsuo 13 Subs used: Seko 69 (Tezuka), Ichimi 70 (Minagawa), Kosuke Saito 70 (Matsuura), Koki Saito 81 (Matsuo), Tashiro 87 (Senuma) Referee: Yuichi Nishimura ................................................................. Yokohama F. Marinos (0) 4 Scorers: K. Matsubara 55, Junior Santos 65, Erik 75, Erik 87 Yellow card: Kida 35 Subs used: Erik 66 (Onaiwu), Mizunuma 66 (Matsuda), Ohgihara 75 (Junior Santos), Edigar Junio 75 (Amano), Tsunoda 83 (Bunmathan) Oita Trinita (0) 0 Yellow card: Chinen 72 Subs used: Chinen 60 (Machida), Matsumoto 71 (Hoshi), Mitsuhira 71 (Nomura), Tone 84 (Takazawa), Haneda 84 (Hasegawa) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Kawasaki Frontale (1) 1 Scorers: Y. Kobayashi 41 Subs used: Saito 68 (Hatate), Ienaga 68 (Nakamura), Morita 74 (Oshima), Leandro Damião 81 (Kobayashi), Shimoda 81 (Mitoma) Vegalta Sendai (0) 0 Subs used: Ishihara 59 (Yamada), Nagasawa 71 (Sekiguchi), Tanaka 71 (Shiihashi), Iio 84 (Yanagi), Sasaki 84 (Nakahara) Referee: Koichiro Fukushima ................................................................. Sagan Tosu (0) 0 Yellow card: López 40, Takahashi 72 Missed penalty: D. Hayashi 67 Subs used: Hayashi 46 (López), Takahashi 58 (Ryang Yong-Gi), Honda 74 (Ishii), Kanamori 74 (Koyamatsu), Tiago Alves 84 (Uchida) Urawa Reds (0) 1 Scorers: K. Yuruki 90+3 Yellow card: Sekine 42 Subs used: Sugimoto 46 (Sekine), Nagasawa 66 (Koroki), Yuruki 66 (Muto), Yamanaka 94 (Kashiwagi), Suzuki 96 (Martinus) Referee: Hajime Matsuo ................................................................. Wednesday, October 14 fixtures (JST/GMT) Sagan Tosu v Kashima Antlers (1845/0945) Vegalta Sendai v Yokohama (1900/1000) Kashiwa Reysol v Urawa Reds (1900/1000) Tokyo v Shimizu S-Pulse (1900/1000) Gamba Osaka v Yokohama F. Marinos (1900/1000) Vissel Kobe v Oita Trinita (1900/1000) Sanfrecce Hiroshima v Kawasaki Frontale (1900/1000) Nagoya Grampus v Consadole Sapporo (1930/1030) Cerezo Osaka v Shonan Bellmare (1930/1030)