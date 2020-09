Sep 23 (OPTA) - Summaries for the J-League on Wednesday (start times are JST) Consadole Sapporo (0) 0 Yellow card: Shindo 92 Subs used: Anderson Lopes 55 (Kaneko), Douglas Oliveira 61 (Takamine), Fukumori 62 (Shindo), Ogashiwa 78 (Lucas Fernandes), Miyazawa 78 (Arano) Kashiwa Reysol (0) 1 Scorers: H. Otani 52 Yellow card: Koga 38, Kim Seung-Gyu 94, Goya 95 Subs used: Richardson 73 (Mihara), Takahashi 73 (Kitazume), Goya 85 (Olunga), Mitsumaru 92 (Nakama) Referee: Minoru Tojo ................................................................. Kashima Antlers (0) 1 Scorers: Juan Alano 90+4 Yellow card: Koizumi 41, Inukai 49 Subs used: Someno 62 (Endo), Juan Alano 70 (Araki), Nago 70 (Léo Silva), Matsumura 80 (Izumi), Ueda 81 (Koizumi) Shonan Bellmare (0) 0 Yellow card: Okamoto 46 Subs used: Kobayashi 77 (Ohno), Shibata 78 (Saito), Ibusuki 78 (Ishihara), Iwasaki 85 (Matsuda) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Tokyo in play Cerezo Osaka ................................................................. Kawasaki Frontale in play Yokohama ................................................................. Gamba Osaka in play Nagoya Grampus ................................................................. Vissel Kobe in play Sagan Tosu ................................................................. Oita Trinita in play Sanfrecce Hiroshima ................................................................. Yokohama F. Marinos in play Vegalta Sendai ................................................................. Shimizu S-Pulse in play Urawa Reds ................................................................. Saturday, September 26 fixtures (JST/GMT) Nagoya Grampus v Shimizu S-Pulse (1400/0500) Urawa Reds v Yokohama (1800/0900) Vissel Kobe v Consadole Sapporo (1900/1000) Sunday, September 27 fixtures (JST/GMT) Vegalta Sendai v Cerezo Osaka (1300/0400) Sagan Tosu v Tokyo (1600/0700) Kashima Antlers v Oita Trinita (1700/0800) Sanfrecce Hiroshima v Gamba Osaka (1800/0900) Kashiwa Reysol v Yokohama F. Marinos (1900/1000) Shonan Bellmare v Kawasaki Frontale (1900/1000)