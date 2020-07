UPDATE 3-J-League Summaries

Jul 8 (OPTA) - Summaries for the J-League on Wednesday (start times are JST) Vegalta Sendai (0) 1 Scorers: H. Yamada 48 Subs used: Sasaki 46 (Hamasaki), Nishimura 61 (Alexandre Guedes), Germain 61 (Yamada), Nagasawa 73 (Akasaki), Mase 81 (Yanagi) Urawa Reds (1) 2 Scorers: Leonardo 45+1, S. Koroki 83 Yellow card: Shibato 6 Subs used: Martinus 62 (Fabricio), Nagasawa 62 (Kashiwagi), Koroki 68 (Sugimoto), Sekine 79 (Yuruki), Ugajin 79 (Yamanaka) Referee: Futoshi Nakamura ................................................................. Cerezo Osaka (0) 2 Scorers: H. Okuno 71, E. Katayama 85 Yellow card: Seko 53 Subs used: Bruno Mendes 46 (Tokura), Katayama 64 (Sakamoto), Kiyotake 64 (Kakitani), Toyokawa 82 (Okuno), Lucas Mineiro 93 (Fujita) Shimizu S-Pulse (0) 0 Yellow card: Valdo 44 Subs used: Chong Tese 64 (Dangda), Carlinhos 64 (Júnior Dutra), Tatsuta 71 (Valdo), Nishimura 83 (Musaka), Kaneko 83 (Nishizawa) Referee: Yoshiro Imamura ................................................................. Kashiwa Reysol (1) 1 Scorers: H. Goya 44 Yellow card: Segawa 3 Subs used: Kamiya 28 (Kobayashi), Takahashi 62 (Yamashita), Kitazume 62 (Takahashi), Matheus Savio 74 (Segawa), Junior Santos 74 (Goya) Yokohama (1) 3 Scorers: Koki Saito 21, T. Matsuura 47, Y. Someya 86og Yellow card: Tashiro 45 Subs used: Nakayama 51 (Maguinho), Kosuke Saito 79 (Koki Saito), Minagawa 84 (Ichimi), Hakamata 84 (Shichi) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Kashima Antlers in play Consadole Sapporo ................................................................. Yokohama F. Marinos in play Shonan Bellmare ................................................................. Sanfrecce Hiroshima in play Oita Trinita ................................................................. Sagan Tosu (0) 0 Yellow card: Matsuoka 8 Subs used: Hayashi 46 (López), Koyamatsu 62 (Honda), Morishita 67 (Miya), Toyoda 83 (Tiago Alves), Takahashi 83 (Kanamori) Vissel Kobe (0) 1 Scorers: Douglas 75 Subs used: Tanaka 60 (Ogawa), Fujimoto 61 (Furuhashi), Goke 74 (Sergi Samper), Watanabe 91 (Iniesta) Referee: Hiroki Kasahara ................................................................. Tokyo in play Kawasaki Frontale ................................................................. Nagoya Grampus in play Gamba Osaka ................................................................. Saturday, July 11 fixtures (JST/GMT) Kawasaki Frontale v Kashiwa Reysol (1900/1000) Oita Trinita v Vissel Kobe (1900/1000) Sunday, July 12 fixtures (JST/GMT) Yokohama v Vegalta Sendai (1800/0900) Shimizu S-Pulse v Gamba Osaka (1800/0900) Sagan Tosu v Sanfrecce Hiroshima (1800/0900) Urawa Reds v Kashima Antlers (1900/1000) Shonan Bellmare v Consadole Sapporo (1900/1000) Cerezo Osaka v Nagoya Grampus (1900/1000) Yokohama F. Marinos v Tokyo (1930/1030)