Dec 16 (OPTA) - Results and fixtures for the KNVB Beker on Wednesday (start times are CET) 2nd Round ----------------------------------------------- Almere City (1) 1 VVV (2) 4 De Graafschap (0) 1 PSV (0) 2 Ajax v Utrecht (21:00) Almere City (1) 1 VVV (2) 4 De Graafschap (0) 1 PSV (0) 2 Ajax v Utrecht (21:00) Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Cambuur v Go Ahead Eagles (1845/1745) Willem II v Vitesse (2100/2000)