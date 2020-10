Oct 28 (OPTA) - Results and fixtures for the KNVB Beker on Wednesday (start times are CET) 1st Round ------------------------------------------------------- ADO Den Haag (0) 6 Sparta Rotterdam (1) 4 .... full-time: 1-1 extra-time: 1-1 penalties: 5-3 ADO Den Haag win 6-4 on penalties Emmen (0) 2 Eindhoven (0) 0 Heracles (1) 3 Telstar (0) 0 RKC Waalwijk v Cambuur in play Roda JC (0) 0 Fortuna Sittard (2) 2