UPDATE 3-KNVB Beker Summaries

Oct 26 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Monday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Excelsior (2) 4 Scorers: R. Niemeijer 26, E. Ómarsson 44, E. Ómarsson 61, J. Zwarts 68 Yellow card: Baas 24 Subs used: den Heeten 46 (Baas), Meijer 64 (Wieffer), Aberkane 70 (Horemans), Tjoe-A-On 71 (van der Meer), Verhaar 71 (Zwarts) Helmond Sport (0) 0 Yellow card: Džepar 30, Reith 85 Subs used: Bosiers 68 (Van Keilegom), Respen 69 (Loukili), Thomassen 80 (Duijvestijn) Referee: Nick Smit ................................................................. Go Ahead Eagles (5) 6 Scorers: S. Beukema 7, S. Hendriks 9, Z. Eddahchouri 12, J. Veldmate 15pen, L. Brouwers 19, A. Rabillard 48 Subs used: Bakker 62 (Veldmate), Abdat 63 (Kuipers), Ross 63 (Eddahchouri), Mulenga 63 (Hendriks), Lucassen 72 (Brouwers) NAC Breda (0) 0 Yellow card: Kali 14, Heuvelman 78 Subs used: Heuvelman 25 (Fiorini), Azzagari 65 (Javi Noblejas), Marijnissen 65 (Venema), Kestens 84 (McIntosh-Buffonge) Referee: Edwin van de Graaf ................................................................. Tuesday, October 27 fixtures (CET/GMT) Twente v De Graafschap (1845/1745) VVV v Den Bosch (1945/1845) Heerenveen v TOP Oss (1945/1845) Dordrecht v Utrecht (2100/2000) Wednesday, October 28 fixtures (CET/GMT) ADO Den Haag v Sparta Rotterdam (1845/1745) Emmen v Eindhoven (1945/1845) Heracles v Telstar (1945/1845) RKC Waalwijk v Cambuur (1945/1845) Roda JC v Fortuna Sittard (2100/2000)