UPDATE 3-KNVB Beker Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Wednesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. Emmen (1) 1 Scorers: S. Peña 44 Subs used: van Rhijn 32 (Bijl), Veendorp 46 (Bakker), Laursen 46 (Avdijaj), Bernadou 77 (Ben Moussa), Vlak 91 (Cavlan) Heerenveen (0) 2 Scorers: B. Nygren 72, J. Veerman 90pen Subs used: Nygren 46 (van der Heide), Kaib 65 (Woudenberg), Kongolo 78 (de Jong), Hajal 78 (Halilović), van Hecke 92 (van Bergen) Referee: Siemen Mulder ................................................................. Feyenoord (1) 3 Scorers: L. Sinisterra 45+2, B. Linssen 53, L. Geertruida 84 Yellow card: Pratto 38 Subs used: Linssen 46 (Pratto), Haps 46 (Kökçü), Diemers 73 (Sinisterra), Nieuwkoop 87 (Geertruida), Wehrmann 87 (Fer) Heracles (1) 2 Scorers: D. Burgzorg 33, A. Szőke 90+2 Yellow card: Rente 61 Subs used: Cijntje 68 (Burgzorg), Vloet 68 (van der Water), Szőke 79 (Bijleveld), Breukers 81 (Fadiga) Referee: Jeroen Manschot ................................................................. AZ (0) 0 Yellow card: Guðmundsson 69, Koopmeiners 74 Subs used: Martins Indi 46 (Clasie), Karlsson 61 (Aboukhlal), Sugawara 62 (Chatzidiakos), Evjen 80 (Guðmundsson) Ajax (1) 1 Scorers: Z. Labyad 34 Yellow card: Rensch 41, Klaassen 84, Gravenberch 93 Subs used: Haller 46 (David Neres), Klaassen 61 (Ekkelenkamp), Timber 61 (Rensch), Tadić 79 (Labyad) Referee: Jochem Kamphuis ................................................................. Thursday, January 21 fixtures (CET/GMT) NEC v Fortuna Sittard (1845/1745) VVV v Go Ahead Eagles (2100/2000)