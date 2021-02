UPDATE 3-KNVB Beker Summaries

Feb 10 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Wednesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Ajax (2) 2 Scorers: S. Haller 19, S. Haller 24 Yellow card: Tagliafico 64, Rensch 64, Álvarez 89 Subs used: Rensch 46 (Mazraoui), David Neres 69 (Antony) PSV (0) 1 Scorers: J. Timber 58og Yellow card: Teze 26, Zahavi 82, Malen 89 Subs used: Thomas 80 (Mauro Júnior), Vertessen 81 (Ihattaren) Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. Thursday, February 11 fixtures (CET/GMT) Heerenveen v Feyenoord (2000/1900)