Jan 19 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Tuesday (start times are CET) 8th Finals ................................................................. MVV (2) 6 Scorers: K. Kostons 42, J. Schroijen 45 Subs used: van Bommel 78 (Sürmeli), Mickels 99 (Kostons), Zeegers 105 (Zeegers) Excelsior (1) 7 Scorers: E. Ómarsson 16pen, S. Horemans 71 Subs used: Mendes Moreira 46 (Aberkane), van der Meer 46 (Matthys), Bruins 61 (van Rooijen), Seys 100 (Zwarts), Meijer 118 (Wieffer), Verhaar 119 (Niemeijer) At full time: 2-2 After extra time: 2-2 Penalty shootout: 4-5 Referee: Pol van Boekel Excelsior win 7-6 on penalties ................................................................. Vitesse (1) 2 Scorers: L. Openda 25, M. Bero 71 Subs used: Huisman 58 (Tannane), Touré 58 (Bruns), Broja 58 (Darfalou), Hájek 75 (Bazoer), Buitink 80 (Openda) ADO Den Haag (0) 1 Scorers: A. Ćatić 81 Yellow card: Familio-Castillo 54 Subs used: Ćatić 46 (Bourard), de Boer 61 (Familio-Castillo), Arweiler 62 (Ould-Chikh), Philipp 71 (Amofa), Karelis 83 (Besuijen) Referee: Dennis Higler ................................................................. Volendam (0) 0 Yellow card: van de Ven 47 Subs used: Johnson 64 (Doodeman), El Kadiri 75 (El Azzouzi), Eerdhuijzen 75 (Ben Sallam), Kaars 75 (Mulattieri), Iatroudis 80 (Plat) PSV (0) 2 Scorers: N. Madueke 51, D. Dumfries 79pen Subs used: Thomas 46 (Ihattaren), É. Gutiérrez 72 (Madueke), Zahavi 73 (Malen), Fein 78 (Sangaré), Piroe 83 (Mauro Júnior) Referee: Christiaan Bax ................................................................. Wednesday, January 20 fixtures (CET/GMT) Emmen v Heerenveen (1630/1530) Feyenoord v Heracles (1845/1745) AZ v Ajax (2100/2000) Thursday, January 21 fixtures (CET/GMT) NEC v Fortuna Sittard (1845/1745) VVV v Go Ahead Eagles (2100/2000)