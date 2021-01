UPDATE 3-La Liga Summaries

Jan 20 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Wednesday (start times are CET) Getafe (0) 1 Scorers: M. Arambarri 69 Yellow card: Nyom 7, Mata 41 Subs used: Ángel 64 (Mata), Portillo 80 (Kubo), Timor 87 (Arambarri), Juan Iglesias 87 (Carles Aleñá) Huesca (0) 0 Yellow card: Rafa Mir 29, Javi Ontiveros 62, Jaime Seoane 96 Subs used: Sergio Gómez 62 (Dani Escriche), David Ferreiro 62 (Javi Ontiveros), Okazaki 79 (Pablo Maffeo), Borja García 79 (Javier Galán) Referee: David Medié Jiménez ................................................................. Real Betis (2) 2 Scorers: Canales 25, Canales 44 Yellow card: Víctor Ruíz 10, Joel Robles 69 Subs used: Rodri 31 (Aitor Ruibal), Guardado 68 (Rodríguez), Borja Iglesias 82 (Loren Morón), Álex Moreno 82 (Lainez) Celta de Vigo (1) 1 Scorers: Santi Mina 15 Yellow card: Aarón Martín 35, Denis Suárez 70, Tapia 91 Subs used: Aidoo 55 (Murillo), Miguel Baeza 71 (Mor), Fran Beltrán 71 (Nolito) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Villarreal (1) 2 Scorers: Rubén Peña 29, Moi Gómez 65pen Yellow card: Manu Trigueros 79, Coquelin 95 Missed penalty: Paco Alcácer 92 Subs used: Bacca 59 (Fer Niño), Yeremi Pino 80 (Manu Trigueros), Paco Alcácer 88 (Moi Gómez), Coquelin 88 (Capoue) Granada (1) 2 Scorers: Soldado 21, Kenedy 75 Red card: Eteki 90 Yellow card: Luis Milla 15, Herrera 35, Machís 90, Domingos Duarte 95 Subs used: Kenedy 55 (Suárez), Jorge Molina 78 (Soldado), Eteki 79 (Montoro), Vallejo 93 (Luis Milla), Antonio Puertas 94 (Machís) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Thursday, January 21 fixtures (CET/GMT) Valencia v Osasuna (1900/1800) Eibar v Atlético Madrid (2130/2030) Friday, January 22 fixtures (CET/GMT) Levante v Real Valladolid (2100/2000) Saturday, January 23 fixtures (CET/GMT) Huesca v Villarreal (1400/1300) Sevilla v Cádiz (1615/1515) Real Sociedad v Real Betis (1830/1730) Deportivo Alavés v Real Madrid (2100/2000) Sunday, January 24 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Granada (1400/1300) Elche v Barcelona (1615/1515) Celta de Vigo v Eibar (1830/1730) Atlético Madrid v Valencia (2100/2000) Monday, January 25 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Getafe (2100/2000)