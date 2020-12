UPDATE 3-La Liga Summaries

Dec 13 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Real Sociedad (1) 1 Scorers: Barrenetxea 20 Yellow card: Sagnan 14, Aihen Muñoz 44, Zaldúa 84, Zubeldía 88 Subs used: Zubeldía 58 (Sagnan), Martín Zubimendi 58 (Mikel Merino), Jon Bautista 63 (Isak), Portu 63 (Barrenetxea), David Silva 69 (Roberto López) Eibar (0) 1 Scorers: Sergi Enrich 65 Yellow card: Edu Expósito 7, Burgos 53, Arbilla 80 Subs used: Kévin Rodrigues 42 (Bigas), Inui 46 (Rober Correa), Sergi Enrich 46 (Muto), Sergio Álvarez 76 (Diop), Pedro León 92 (Bryan Gil) Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Real Betis (0) 1 Scorers: Aitor Ruibal 51 Yellow card: Borja Iglesias 12, Rodríguez 64 Subs used: Juan Miranda 46 (Álex Moreno), Tello 46 (Guardado), Sanabria 63 (Borja Iglesias), Joaquín 83 (Aitor Ruibal) Villarreal (1) 1 Scorers: Pau Torres 5 Yellow card: Fer Niño 15, Manu Trigueros 17, Pedraza 49 Subs used: Coquelin 40 (Iborra), Pedraza 41 (Estupiñán), Yeremi Pino 46 (Fer Niño), Jaume Costa 58 (Coquelin), Chukwueze 58 (Kubo) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Elche (0) 0 Yellow card: Josema Sánchez 10, Sánchez 48, Diego González 73, Barragán 93 Subs used: Raúl Guti 46 (Pere Milla), Sánchez 46 (Josema Sánchez), Rigoni 73 (Josan Ferrández) Granada (1) 1 Scorers: L. Suárez 42 Yellow card: Gonalons 86, Antonio Puertas 94 Subs used: Antonio Puertas 75 (Suárez), Jorge Molina 81 (Soldado), Eteki 89 (Gonalons), Quini 89 (Machís) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. Barcelona (21:00) Levante ................................................................. Monday, December 14 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Cádiz (2100/2000) Tuesday, December 15 fixtures (CET/GMT) Real Madrid v Athletic Club (2200/2100) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Real Sociedad (2100/2000) Friday, December 18 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Huesca (2100/2000)