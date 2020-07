Jul 5 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Athletic Club (0) 0 Yellow card: Raúl García 39, Dani García 73, Muniain 95, Yuri 96 Subs used: Unai Núñez 21 (Yeray), Mikel Vesga 63 (Unai López), De Marcos 63 (Iñigo Córdoba), Oihan Sancet 78 (Dani García), Asier Villalibre 78 (Williams) Real Madrid (0) 1 Scorers: Sergio Ramos 73pen Yellow card: Sergio Ramos 91, Casemiro 93, Carvajal 96 Subs used: Lucas Vázquez 74 (Rodrygo), Vinícius Júnior 74 (Asensio), Kroos 85 (Valverde), Jović 93 (Benzema) Referee: José Luis González González ................................................................. Espanyol (0) 0 Yellow card: Raúl de Tomás 51, Darder 85, Calleri 88, Calleri 88 (2nd) Subs used: Calleri 64 (Wu Lei), Vargas 64 (AdriÅ Pedrosa), Melendo 71 (Adri Embarba), Víctor Campuzano 90 (Javi López) Leganés (0) 1 Scorers: J. Silva 53 Yellow card: Assalé 67, Siovas 84, Javier Avilés 91 Subs used: Assalé 58 (Guerrero), Javier Avilés 66 (Rosales), Awaziem 81 (Aitor Ruibal), Recio 81 (Amadou) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Osasuna (0) 0 Yellow card: Oier 16, Aridane 37, Raúl Navas 39, Iñigo Pérez 79, José Arnáiz 95 Subs used: José Arnáiz 9 (Cardona), Roberto Torres 69 (Kike Barja), Rubén García 70 (Adrián), Nacho Vidal 81 (Roncaglia), Fran Mérida 81 (Iñigo Pérez) Getafe (0) 0 Yellow card: Mata 71, Cucurella 85, Jorge Molina 87, Chema Rodríguez 93 Subs used: Chema Rodríguez 52 (Etxeita), Timor 68 (Suárez), Hugo Duro 87 (Jorge Molina) Referee: Mario Melero López ................................................................. Villarreal (22:00) Barcelona ................................................................. Monday, July 6 fixtures (CET/GMT) Levante v Real Sociedad (1930/1730) Sevilla v Eibar (2200/2000) Tuesday, July 7 fixtures (CET/GMT) Valencia v Real Valladolid (1930/1730) Celta de Vigo v Atlético Madrid (2200/2000) Wednesday, July 8 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Osasuna (1930/1730) Getafe v Villarreal (1930/1730) Barcelona v Espanyol (2200/2000) Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) Eibar v Leganés (1930/1730) Mallorca v Levante (1930/1730) Athletic Club v Sevilla (2200/2000) Friday, July 10 fixtures (CET/GMT) Real Sociedad v Granada (1930/1730) Real Madrid v Deportivo Alavés (2200/2000)