Jul 9 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Thursday (start times are CET) Eibar (0) 0 Yellow card: Diop 46, Rober Correa 55, Charles 73 Subs used: Cristóforo 62 (Rober Correa), Inui 62 (Pedro León), Charles 62 (Sergi Enrich), Quique González 73 (Kike) Leganés (0) 0 Yellow card: Bustinza 17, Siovas 53, Pichu Cuéllar 89 Subs used: Eraso 61 (Aitor Ruibal), Assalé 82 (Guerrero), Awaziem 89 (Bustinza) Referee: Eduardo Prieto Iglesias ................................................................. Mallorca (1) 2 Scorers: J. Hernández 40, T. Kubo 84 Yellow card: Dani Rodríguez 21, Raillo 51, Kubo 61 Subs used: Febas 74 (Hernández), Lago 86 (Kubo), Chavarría 90 (Budimir) Levante (0) 0 Yellow card: Hernâni 90 Subs used: Borja Mayoral 64 (Morales), Hernâni 64 (Radoja), Rochina 78 (Roger Martí), Sergio León 78 (Melero) Referee: César Soto Grado ................................................................. Athletic Club (1) 1 Scorers: Capa 28 Yellow card: Unai Núñez 31, De Marcos 68, Dani García 93 Subs used: Balenziaga 25 (Yuri), De Marcos 46 (Oihan Sancet), Kodro 78 (Williams), Asier Villalibre 79 (Iñigo Córdoba), Ibai Gómez 79 (Capa) Sevilla (0) 2 Scorers: É. Banega 69, Munir 74 Yellow card: É. Banega 44, Ocampos 65 Subs used: Munir 64 (Joan Jordán), de Jong 64 (En-Nesyri), Fernando 79 (Suso), Vázquez 89 (Ocampos) Referee: David Medié Jiménez ................................................................. Friday, July 10 fixtures (CET/GMT) Real Sociedad v Granada (1930/1730) Real Madrid v Deportivo Alavés (2200/2000) Saturday, July 11 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Celta de Vigo (1700/1500) Real Valladolid v Barcelona (1930/1730) Atlético Madrid v Real Betis (2200/2000) Sunday, July 12 fixtures (CET/GMT) Espanyol v Eibar (1400/1200) Levante v Athletic Club (1700/1500) Leganés v Valencia (1930/1730) Sevilla v Mallorca (2200/2000) Monday, July 13 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Getafe (1930/1730) Villarreal v Real Sociedad (1930/1730) Granada v Real Madrid (2200/2000)