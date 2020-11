Nov 21 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Levante (1) 1 Scorers: Melero 12 Yellow card: Clerc 40 Subs used: Rochina 65 (Dani Gómez), Radoja 74 (Melero), Roger Martí 75 (Jorge de Frutos), Sergio León 81 (Morales), Ó. Duarte 81 (Rúben Vezo) Elche (0) 1 Scorers: Tete Morente 64 Yellow card: Boyé 39, Tete Morente 67, Diego González 80, Mfulu 88 Subs used: Mfulu 79 (Raúl Guti), Carrillo 92 (Boyé) Referee: Jorge Figueroa Vázquez ................................................................. Villarreal (0) 1 Scorers: Gerard Moreno 76pen Yellow card: Yeremi Pino 91 Subs used: Chukwueze 61 (Bacca), Estupiñán 61 (Manu Trigueros), Yeremi Pino 61 (Pedraza), Rubén Peña 89 (Mario Gaspar), Kubo 89 (Moi Gómez) Real Madrid (1) 1 Scorers: M. Díaz 2 Yellow card: Nacho 68, Kroos 93 Subs used: Vinícius Júnior 65 (Hazard), Isco 65 (Ødegaard), Asensio 85 (Díaz) Referee: Alejandro José Hernández Hernández ................................................................. Sevilla (2) 4 Scorers: J. Koundé 5, Y. En-Nesyri 45+3, Escudero 85, Munir 87 Yellow card: Navas 2, Escudero 73 Subs used: Escudero 33 (Acuña), de Jong 68 (En-Nesyri), Munir 68 (Óliver Torres), Óscar Rodríguez 81 (Ocampos), Idrissi 81 (Joan Jordán) Celta de Vigo (2) 2 Scorers: Iago Aspas 10, Nolito 36 Yellow card: Denis Suárez 54, Hugo Mallo 72 Subs used: Araújo 41 (Aidoo), Yokuşlu 68 (Nolito), Miguel Rodríguez 88 (Tapia) Referee: César Soto Grado ................................................................. Atlético Madrid (21:00) Barcelona ................................................................. Sunday, November 22 fixtures (CET/GMT) Eibar v Getafe (1400/1300) Cádiz v Real Sociedad (1615/1515) Granada v Real Valladolid (1830/1730) Deportivo Alavés v Valencia (2100/2000) Monday, November 23 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Real Betis (2100/2000)