UPDATE 3-La Liga Summaries

Jul 16 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Thursday (start times are CET) Eibar (2) 3 Scorers: Bigas 21, T. Inui 28, P. De Blasis 90+2pen Yellow card: Rafa 17, Sergio Álvarez 24, Burgos 68, De Blasis 94 Subs used: Diop 46 (Sergio Álvarez), Burgos 48 (Paulo Oliveira), Charles 65 (Inui), Sergi Enrich 79 (Quique González), Cristóforo 80 (Pedro León) Real Valladolid (0) 1 Scorers: Sergi Guardiola 71 Missed penalty: Sergi Guardiola 71 Subs used: Antoñito 32 (Kiko Olivas), Sergi Guardiola 46 (Toni Suárez), Víctor García 61 (Pablo Hervías), Samu Pérez 65 (Caro) Referee: César Soto Grado ................................................................. Athletic Club (0) 0 Red card: Unai Simón 22 Yellow card: Raúl García 53, Muniain 63 Subs used: Iago Herrerín 26 (Oihan Sancet), Capa 69 (De Marcos), Asier Villalibre 69 (Williams), Kodro 82 (Raúl García), Dani García 82 (Mikel Vesga) Leganés (0) 2 Scorers: Guerrero 79, R. Assalé 90+4 Yellow card: Eraso 43, Bustinza 43, Rubén Pérez 76 Subs used: Guerrero 60 (Manu), Roque Mesa 60 (Eraso), Assalé 72 (Rosales), Javier Avilés 75 (Amadou) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Barcelona in play Osasuna ................................................................. Real Betis in play Deportivo Alavés ................................................................. Celta de Vigo in play Levante ................................................................. Getafe in play Atlético Madrid ................................................................. Mallorca in play Granada ................................................................. Real Madrid (1) 2 Scorers: K. Benzema 29, K. Benzema 77pen Yellow card: Carvajal 54, Modrić 62, Isco 86 Subs used: Vinícius Júnior 62 (Rodrygo), Asensio 62 (Hazard), Lucas Vázquez 84 (Carvajal), Isco 85 (Modrić), Valverde 85 (Kroos) Villarreal (0) 1 Scorers: Iborra 83 Yellow card: Chakla 18, Xavi QuintillÅ 68 Subs used: Bruno 46 (Rubén Peña), Javi Ontiveros 46 (Chukwueze), Santi Cazorla 63 (Moi Gómez), Iborra 63 (Manu Morlanes), Manu Trigueros 82 (Zambo Anguissa) Referee: Alejandro José Hernández Hernández ................................................................. Real Sociedad in play Sevilla ................................................................. Valencia in play Espanyol ................................................................. Sunday, July 19 fixtures (CET/GMT) Real Valladolid v Real Betis (1830/1630) Deportivo Alavés v Barcelona (2100/1900) Atlético Madrid v Real Sociedad (2100/1900) Espanyol v Celta de Vigo (2100/1900) Granada v Athletic Club (2100/1900) Leganés v Real Madrid (2100/1900) Levante v Getafe (2100/1900) Osasuna v Mallorca (2100/1900) Sevilla v Valencia (2100/1900) Villarreal v Eibar (2100/1900)