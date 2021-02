UPDATE 3-La Liga Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Friday (start times are CET) Real Betis (0) 1 Scorers: Borja Iglesias 84pen Yellow card: Canales 62, Rodríguez 66, Guardado 70, William Carvalho 91, William Carvalho 93 (2nd) Missed penalty: Canales 76 Subs used: Tello 13 (Fekir), Joaquín 63 (Aitor Ruibal), Borja Iglesias 63 (Loren Morón), Juanmi 79 (Tello), William Carvalho 79 (Guardado) Getafe (0) 0 Yellow card: Cabaco 38, Arambarri 45, Chakla 75, Nyom 80 Subs used: Carles Aleñá 67 (Ángel), Kubo 81 (Nyom), Ünal 88 (Nemanja Maksimović), Mata 88 (Hernández) Referee: Javier Estrada Fernández ................................................................. Saturday, February 20 fixtures (CET/GMT) Elche v Eibar (1400/1300) Atlético Madrid v Levante (1615/1515) Valencia v Celta de Vigo (1830/1730) Real Valladolid v Real Madrid (2100/2000) Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Cádiz (1400/1300) Real Sociedad v Deportivo Alavés (1615/1515) Huesca v Granada (1830/1730) Athletic Club v Villarreal (2100/2000) Monday, February 22 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Sevilla (2100/2000) Wednesday, February 24 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Elche (1900/1800)