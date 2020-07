UPDATE 3-La Liga Summaries

Jul 6 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Monday (start times are CET) Levante (1) 1 Scorers: Morales 16 Yellow card: Vukčević 67, Postigo 90, Melero 95 Subs used: Roger Martí 72 (Morales), Melero 72 (Vukčević), Hernâni 83 (Rochina), Rober 83 (Postigo), Sergio León 88 (Borja Mayoral) Real Sociedad (1) 1 Scorers: A. Isak 12 Yellow card: Martín Zubimendi 14, Elustondo 63 Subs used: Llorente 54 (Martín Zubimendi), Zubeldía 54 (Ødegaard), Barrenetxea 68 (Mikel Oyarzabal), Willian José 84 (Isak), Nacho Monreal 84 (Aihen Muñoz) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Sevilla (0) 1 Scorers: L. Ocampos 56 Yellow card: Sergi Gómez 14, É. Banega 91 Subs used: En-Nesyri 63 (de Jong), Joan Jordán 63 (Óliver Torres), Suso 79 (Munir), Gudelj 79 (Sergi Gómez), Reguilón 80 (Escudero) Eibar (0) 0 Yellow card: Sergio Álvarez 37 Subs used: Kike 68 (Edu Expósito), Pedro León 77 (Inui), De Blasis 77 (Diop), Miguel Atienza 88 (Sergio Álvarez), Charles 88 (Sergi Enrich) Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ................................................................. Tuesday, July 7 fixtures (CET/GMT) Valencia v Real Valladolid (1930/1730) Celta de Vigo v Atlético Madrid (2200/2000) Wednesday, July 8 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Osasuna (2030/1830) Getafe v Villarreal (2030/1830) Barcelona v Espanyol (2200/2000) Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) Eibar v Leganés (1930/1730) Mallorca v Levante (1930/1730) Athletic Club v Sevilla (2200/2000) Friday, July 10 fixtures (CET/GMT) Real Sociedad v Granada (1930/1730) Real Madrid v Deportivo Alavés (2200/2000) Saturday, July 11 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Celta de Vigo (1700/1500) Real Valladolid v Barcelona (1930/1730) Atlético Madrid v Real Betis (2200/2000)