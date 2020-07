UPDATE 3-La Liga Summaries

Jul 19 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Deportivo Alavés (0) 0 Subs used: Pere Pons 46 (Lucas Pérez), Alberto Rodríguez 46 (Laguardia), Luis Rioja 46 (Burke), Fejsa 59 (Manu García), Mahmoud 65 (Camarasa) Barcelona (3) 5 Scorers: Ansu Fati 24, L. Messi 34, L. Suárez 44, Nélson Semedo 57, L. Messi 75 Subs used: Nélson Semedo 50 (Lenglet), de Jong 59 (Busquets), Braithwaite 78 (Ansu Fati) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Villarreal (0) 4 Scorers: A. Zambo Anguissa 71, Gerard Moreno 86, Gerard Moreno 89, Moi Gómez 90+4 Subs used: Moi Gómez 62 (Iborra), Javi Ontiveros 62 (Chukwueze), Manu Trigueros 82 (Santi Cazorla), Manu Morlanes 88 (Bruno) Eibar (0) 0 Subs used: Inui 46 (Rafa), Sergio Álvarez 50 (Cote), Edu Expósito 62 (Charles), Sergi Enrich 78 (Cristóforo), Pedro León 78 (Bigas) Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Real Valladolid (1) 2 Scorers: Sergi Guardiola 45+1, Óscar Plano 63 Yellow card: Javi Moyano 80, Óscar Plano 88 Subs used: Fede 46 (Javier Sánchez), Ünal 63 (Sandro Ramírez), Pablo Hervías 76 (Waldo Rubio), Matheus Fernandes 89 (Sergi Guardiola) Real Betis (0) 0 Yellow card: Bartra 41, Fekir 85 Subs used: Borja Iglesias 66 (AleñÅ), Lainez 71 (Joaquín), Javi García 76 (Tello) Referee: Santiago Jaime Latre ................................................................. Atlético Madrid (21:00) Real Sociedad ................................................................. Espanyol (21:00) Celta de Vigo ................................................................. Granada (21:00) Athletic Club ................................................................. Leganés (21:00) Real Madrid ................................................................. Levante (21:00) Getafe ................................................................. Osasuna (21:00) Mallorca ................................................................. Sevilla (21:00) Valencia .................................................................