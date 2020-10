UPDATE 3-La Liga Summaries

Oct 25 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Real Valladolid (0) 0 Red card: Nacho Martínez 21 Yellow card: Toni Suárez 43 Subs used: Raúl García 24 (Weissman), Maranhão 59 (Kike Pérez), Roque Mesa 60 (Toni Suárez), Luis Pérez 80 (Rubén Alcaraz), Óscar Plano 80 (Janko) Deportivo Alavés (0) 2 Scorers: Pina 55, Borja Sainz 85 Missed penalty: Lucas Pérez 22 Subs used: Deyverson 71 (Joselu), Martín Aguirregabiria 84 (Edgar Méndez), Borja Sainz 84 (Lucas Pérez), Manu García 84 (Jota Peleteiro) Referee: José Luis Munuera Montero ................................................................. Cádiz (0) 0 Yellow card: Salvi 33, Jairo Izquierdo 92 Subs used: Malbašić 66 (Álvaro Negredo), Jairo Izquierdo 66 (Lozano), Nano 82 (José Mari), Alberto Perea 88 (Salvi) Villarreal (0) 0 Yellow card: Mario Gaspar 6, Pedraza 91 Subs used: Chukwueze 62 (Kubo), Bacca 73 (Manu Trigueros), Yeremi Pino 86 (Paco Alcácer), Foyth 86 (Coquelin) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Getafe in play Granada ................................................................. Real Sociedad (21:00) Huesca ................................................................. Monday, October 26 fixtures (CET/GMT) Levante v Celta de Vigo (2100/2000) Friday, October 30 fixtures (CET/GMT) Eibar v Cádiz (2100/2000)