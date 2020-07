UPDATE 3-La Liga Summaries

Jul 12 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Espanyol (0) 0 Yellow card: Dídac Vilá 52, Marc Roca 58 Subs used: Raúl de Tomás 59 (Víctor Campuzano), Nico Melamed 73 (Adri Embarba), Wu Lei 73 (Melendo), Darder 85 (Marc Roca) Eibar (2) 2 Scorers: Edu Expósito 25pen, Edu Expósito 36 Yellow card: Álvaro Tejero 65, Sergi Enrich 76 Missed penalty: Edu Expósito 36 Subs used: Sergi Enrich 65 (Kike), Arbilla 76 (Álvaro Tejero), De Blasis 77 (Cristóforo), Paulo Oliveira 90 (Edu Expósito), Miguel Atienza 90 (Diop) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Levante (0) 1 Scorers: E. Bardhi 71 Subs used: Roger Martí 62 (Morales), Radoja 62 (Vukčević), Hernâni 73 (Bardhi), Kochorashvili 89 (Rochina), Melero 89 (Ó. Duarte) Athletic Club (2) 2 Scorers: Raúl García 4, Raúl García 45+1 Yellow card: Íñigo Martínez 17 Subs used: Lekue 67 (Williams), Iñigo Córdoba 67 (Oihan Sancet), Asier Villalibre 87 (Raúl García), Kodro 87 (Muniain) Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Leganés (19:30) Valencia ................................................................. Sevilla (22:00) Mallorca ................................................................. Espanyol (0) 0 Yellow card: Dídac Vilá 52, Marc Roca 58 Subs used: Raúl de Tomás 59 (Víctor Campuzano), Nico Melamed 73 (Adri Embarba), Wu Lei 73 (Melendo), Darder 85 (Marc Roca) Eibar (2) 2 Scorers: Edu Expósito 25pen, Edu Expósito 36 Yellow card: Álvaro Tejero 65, Sergi Enrich 76 Missed penalty: Edu Expósito 36 Subs used: Sergi Enrich 65 (Kike), Arbilla 76 (Álvaro Tejero), De Blasis 77 (Cristóforo), Paulo Oliveira 90 (Edu Expósito), Miguel Atienza 90 (Diop) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Levante (0) 1 Scorers: E. Bardhi 71 Subs used: Roger Martí 62 (Morales), Radoja 62 (Vukčević), Hernâni 73 (Bardhi), Kochorashvili 89 (Rochina), Melero 89 (Ó. Duarte) Athletic Club (2) 2 Scorers: Raúl García 4, Raúl García 45+1 Yellow card: Íñigo Martínez 17 Subs used: Lekue 67 (Williams), Iñigo Córdoba 67 (Oihan Sancet), Asier Villalibre 87 (Raúl García), Kodro 87 (Muniain) Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Leganés (19:30) Valencia ................................................................. Sevilla (22:00) Mallorca ................................................................. Monday, July 13 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Getafe (1930/1730) Villarreal v Real Sociedad (1930/1730) Granada v Real Madrid (2200/2000) Wednesday, July 15 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Leganés Barcelona v Osasuna Real Betis v Deportivo Alavés Celta de Vigo v Levante Eibar v Real Valladolid Getafe v Atlético Madrid Mallorca v Granada Real Madrid v Villarreal Real Sociedad v Sevilla Valencia v Espanyol Thursday, July 16 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Leganés (2100/1900) Barcelona v Osasuna (2100/1900) Real Betis v Deportivo Alavés (2100/1900) Celta de Vigo v Levante (2100/1900) Eibar v Real Valladolid (2100/1900) Getafe v Atlético Madrid (2100/1900) Mallorca v Granada (2100/1900) Real Madrid v Villarreal (2100/1900) Real Sociedad v Sevilla (2100/1900) Valencia v Espanyol (2100/1900)