UPDATE 3-La Liga Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Barcelona (2) 4 Scorers: M. Braithwaite 29, A. Griezmann 42, Philippe Coutinho 57, L. Messi 73 Yellow card: Messi 74 Subs used: Busquets 46 (Pedri), Trincão 61 (Braithwaite), Dembélé 61 (Philippe Coutinho), Junior Firpo 61 (Dest), Carles Aleñá 67 (Lenglet) Osasuna (0) 0 Subs used: Juan Cruz 23 (Jony), Roberto Torres 63 (Iñigo Pérez), Brašanac 64 (Oier), Kike Barja 74 (Rubén García), Enric Gallego 74 (Budimir) Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ................................................................. Getafe (0) 1 Scorers: Ángel 75 Yellow card: Hernández 61, Cabaco 71 Subs used: Cabaco 46 (Timor), Portillo 75 (Mata), Nyom 85 (Suárez), Ünal 85 (Hernández) Athletic Club (1) 1 Scorers: Asier Villalibre 9 Yellow card: Capa 14, Mikel Vesga 48, Jon Morcillo 88, Íñigo Martínez 88 Subs used: Balenziaga 49 (Yuri), Raúl García 72 (Williams), Oihan Sancet 72 (Muniain), Jon Morcillo 79 (Álex Berenguer), De Marcos 79 (Capa) Referee: Mario Melero López ................................................................. Celta de Vigo (1) 3 Scorers: Nolito 27, Miguel Baeza 81, Fran Beltrán 85 Red card: Yokuşlu 98 Yellow card: Murillo 20, Tapia 46, Olaza 92, Hugo Mallo 96 Subs used: Yokuşlu 74 (Denis Suárez), Miguel Baeza 74 (Nolito), Fran Beltrán 83 (Santi Mina), Aidoo 92 (Brais Méndez) Granada (1) 1 Scorers: L. Suárez 25 Yellow card: Foulquier 53, Antonio Puertas 92, Soldado 95 Subs used: Antonio Puertas 46 (Jorge Molina), Gonalons 60 (Herrera), Soldado 60 (Suárez), Quini 76 (Foulquier), Alberto Soro 82 (Vallejo) Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Real Sociedad (21:00) Villarreal ................................................................. Monday, November 30 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Eibar (2100/2000) Friday, December 4 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Celta de Vigo (2100/2000)