UPDATE 3-La Liga Summaries

Jul 13 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Monday (start times are CET) Deportivo Alavés (0) 0 Yellow card: Martín Aguirregabiria 21, Manu García 56, Laguardia 75, Rodrigo Ely 82 Subs used: Paulino 74 (Burke), Camarasa 81 (Pina), Borja Sainz 89 (Lucas Pérez), Alberto Rodríguez 89 (Martín Aguirregabiria) Getafe (0) 0 Yellow card: Cucurella 12, Mata 35 Subs used: Hugo Duro 83 (Jason), Ndiaye 92 (Cucurella), Poulolo 97 (Cabaco), Fajr 97 (Mata) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. Villarreal (0) 1 Scorers: Santi Cazorla 85 Yellow card: Javi Ontiveros 35, Manu Trigueros 36 Subs used: Chukwueze 46 (Fer Niño), Bruno 62 (Moi Gómez), Álex Baena 76 (Manu Trigueros), Mario Gaspar 89 (Javi Ontiveros) Real Sociedad (0) 2 Scorers: Willian José 61, Llorente 75 Yellow card: Mikel Merino 2, Le Normand 70 Subs used: Willian José 46 (Isak), Portu 53 (Barrenetxea), Zubeldía 65 (Ødegaard), Aihen Muñoz 86 (Nacho Monreal) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Granada (0) 1 Scorers: D. Machís 50 Yellow card: Domingos Duarte 46, Gil Dias 58 Subs used: Antonio Puertas 46 (Víctor Díaz), Montoro 55 (Foulquier), Antoñín Cortés 75 (Herrera), Eteki 75 (Fede Vico), İ. Köybaşı 85 (Machís) Real Madrid (2) 2 Scorers: F. Mendy 10, K. Benzema 16 Yellow card: Mendy 17, Courtois 93 Subs used: Asensio 64 (Valverde), Rodrygo 64 (Isco) Referee: Santiago Jaime Latre ................................................................. Thursday, July 16 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Leganés (2100/1900) Barcelona v Osasuna (2100/1900) Real Betis v Deportivo Alavés (2100/1900) Celta de Vigo v Levante (2100/1900) Eibar v Real Valladolid (2100/1900) Getafe v Atlético Madrid (2100/1900) Mallorca v Granada (2100/1900) Real Madrid v Villarreal (2100/1900) Real Sociedad v Sevilla (2100/1900) Valencia v Espanyol (2100/1900)