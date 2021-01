UPDATE 3-La Liga Summaries

Jan 2 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Villarreal (1) 2 Scorers: Fer Niño 19, Gerard Moreno 54 Yellow card: Yeremi Pino 45 Subs used: Chukwueze 46 (Fer Niño), Foyth 46 (Yeremi Pino), Estupiñán 67 (Moi Gómez), Jaume Costa 76 (Pedraza) Levante (0) 1 Scorers: Sergio León 73 Yellow card: Malsa 84 Subs used: Malsa 29 (Rochina), Morales 63 (Melero), Jorge de Frutos 63 (Coke), Sergio León 70 (Dani Gómez), Miramón 70 (Toño) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. Real Betis (0) 1 Scorers: Canales 53pen Yellow card: Juan Miranda 20, Víctor Ruíz 28, Rodríguez 46, Lainez 58, Emerson 85 Missed penalty: N. Fekir 75 Subs used: Akouokou 81 (Canales), Borja Iglesias 84 (Loren Morón), Rodri 89 (Aitor Ruibal) Sevilla (0) 1 Scorers: Suso 48 Yellow card: Óliver Torres 42, Rakitić 89 Subs used: Rakitić 46 (de Jong), En-Nesyri 46 (Óliver Torres), Munir 77 (Suso), Óscar Rodríguez 77 (Joan Jordán), Aleix Vidal 90 (Ocampos) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Getafe (0) 0 Yellow card: Dakonam 59, Cabaco 71, Suárez 73 Subs used: Portillo 46 (Nyom), Timor 66 (Nemanja Maksimović), John Patrick 81 (Olivera) Real Valladolid (1) 1 Scorers: S. Weissman 37 Yellow card: Luis Pérez 84, Rubén Alcaraz 87 Subs used: Óscar Plano 72 (Toni Suárez), Pablo Hervías 72 (Jota), Rubén Alcaraz 84 (Weissman), Sergi Guardiola 84 (Kike Pérez), Javier Sánchez 89 (Roque Mesa) Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Real Madrid (21:00) Celta de Vigo ................................................................. Sunday, January 3 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Elche (1400/1300) Deportivo Alavés v Atlético Madrid (1615/1515) Eibar v Granada (1830/1730) Real Sociedad v Osasuna (1830/1730) Huesca v Barcelona (2100/2000) Monday, January 4 fixtures (CET/GMT) Valencia v Cádiz (2100/2000) Wednesday, January 6 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Barcelona (2100/2000)