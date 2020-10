Oct 18 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Granada (0) 1 Scorers: Y. Herrera 82 Yellow card: Gonalons 30, Foulquier 40, Antonio Puertas 71, Fede Vico 85 Subs used: Vallejo 44 (Domingos Duarte), Herrera 59 (Gonalons), Machís 60 (Kenedy), Suárez 74 (Soldado), Fede Vico 74 (Montoro) Sevilla (0) 0 Yellow card: Fernando 10, Joan Jordán 47, Joan Jordán 49 (2nd), Vázquez 91 Subs used: Acuña 18 (Escudero), Ocampos 46 (Suso), de Jong 46 (Carlos Fernández), En-Nesyri 70 (Munir), Vázquez 85 (Sergi Gómez) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. Celta de Vigo (0) 0 Yellow card: Fran Beltrán 41, Nolito 63, Iago Aspas 83 Subs used: Mor 63 (Fran Beltrán), Denis Suárez 63 (Santi Mina), Gabri Veiga 84 (Sergio Carreira), Miguel Rodríguez 88 (Olaza) Atlético Madrid (1) 2 Scorers: L. Suárez 6, Y. Carrasco 90+5 Yellow card: Hermoso 17, Diego Costa 37, Felipe 71, Herrera 86 Subs used: Felipe 50 (Manu Sánchez), João Félix 50 (Diego Costa), Carrasco 65 (Suárez), Llorente 65 (Lemar), Herrera 77 (Á. Correa) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Real Madrid (0) 0 Yellow card: Sergio Ramos 34, Éder Militão 92 Subs used: Asensio 46 (Lucas Vázquez), Éder Militão 46 (Sergio Ramos), Casemiro 46 (Modrić), Valverde 46 (Isco), Jović 78 (Kroos) Cádiz (1) 1 Scorers: A. Lozano 16 Subs used: Malbašić 46 (Lozano), Jon Garrido 76 (José Mari), Álvaro Giménez 81 (Álvaro Negredo), Jairo Izquierdo 86 (Álex), Fernández 86 (Jønsson) Referee: Santiago Jaime Latre ................................................................. Getafe (0) 1 Scorers: Mata 56pen Yellow card: Mata 27, Cabaco 28, Nyom 73, Olivera 93 Subs used: Ünal 71 (Mata), Timor 89 (Hernández), Víctor Mollejo 95 (Nemanja Maksimović) Barcelona (0) 0 Yellow card: Piqué 24, Sergi Roberto 41, Dest 97 Subs used: Ansu Fati 62 (Dembélé), Philippe Coutinho 62 (Pedri), Trincão 80 (Griezmann), Braithwaite 80 (de Jong), Riqui Puig 87 (Sergi Roberto) Referee: César Soto Grado ................................................................. Sunday, October 18 fixtures (CET/GMT) Eibar v Osasuna (1200/1000) Athletic Club v Levante (1400/1200) Villarreal v Valencia (1600/1400) Deportivo Alavés v Elche (1830/1630) Huesca v Real Valladolid (1830/1630) Real Betis v Real Sociedad (2100/1900)