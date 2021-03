UPDATE 3-La Liga Summaries

Feb 27 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Friday (start times are CET) Levante (1) 1 Scorers: Roger Martí 34pen Yellow card: Coke 41, Son 47, Vukčević 56 Subs used: Malsa 57 (Vukčević), Miramón 57 (Coke), Dani Gómez 73 (Morales), Toño 84 (Jorge de Frutos), Sergio León 84 (Roger Martí) Athletic Club (0) 1 Scorers: Raúl García 56pen Red card: Íñigo Martínez 96 Yellow card: Jon Morcillo 94 Subs used: Lekue 66 (Balenziaga), Jon Morcillo 67 (Muniain), De Marcos 75 (Álex Berenguer), Asier Villalibre 76 (Williams), Oier Zarraga 84 (Unai Vencedor) Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Saturday, February 27 fixtures (CET/GMT) Eibar v Huesca (1400/1300) Sevilla v Barcelona (1615/1515) Deportivo Alavés v Osasuna (1830/1730) Getafe v Valencia (2100/2000) Sunday, February 28 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Real Valladolid (1400/1300) Cádiz v Real Betis (1615/1515) Granada v Elche (1830/1730) Villarreal v Atlético Madrid (2100/2000) Monday, March 1 fixtures (CET/GMT) Real Madrid v Real Sociedad (2100/2000)