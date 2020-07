UPDATE 3-La Liga Summaries

Jul 8 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Tuesday (start times are CET) Valencia (1) 2 Scorers: M. Gómez 30, Lee Kang-In 89 Yellow card: AdriÅ Guerrero 72, Kondogbia 75, Gonçalo Guedes 91 Subs used: Manu Vallejo 64 (Gameiro), Coquelin 64 (Dani Parejo), Lee Kang-In 64 (Carlos Soler), Wass 75 (Florenzi), Cheryshev 82 (AdriÅ Guerrero) Real Valladolid (0) 1 Scorers: Víctor García 47 Subs used: Rubén Alcaraz 46 (Fede), Sandro Ramírez 59 (Víctor García), Pablo Hervías 59 (Ben Arfa), Sergi Guardiola 59 (Ünal), Javier Sánchez 84 (Kike Pérez) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Celta de Vigo (0) 1 Scorers: Fran Beltrán 49 Yellow card: Brais Méndez 22, Nolito 36, Jorge Sáenz 47, Murillo 51 Subs used: Santi Mina 59 (Smolov), Rafinha 60 (Brais Méndez), Iván Villar 81 (Rubén Blanco), Bradarić 91 (Iago Aspas) Atlético Madrid (1) 1 Scorers: Morata 1 Yellow card: Renan Lodi 23, Giménez 79, Herrera 94 Subs used: Herrera 68 (Partey), Vitolo 68 (Llorente), Manu Sánchez 69 (Renan Lodi), Lemar 73 (Á. Correa), Ņaponjić 88 (Morata) Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Wednesday, July 8 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Osasuna (2030/1830) Getafe v Villarreal (2030/1830) Barcelona v Espanyol (2200/2000) Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) Eibar v Leganés (1930/1730) Mallorca v Levante (1930/1730) Athletic Club v Sevilla (2200/2000) Friday, July 10 fixtures (CET/GMT) Real Sociedad v Granada (1930/1730) Real Madrid v Deportivo Alavés (2200/2000) Saturday, July 11 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Celta de Vigo (1700/1500) Real Valladolid v Barcelona (1930/1730) Atlético Madrid v Real Betis (2200/2000) Sunday, July 12 fixtures (CET/GMT) Espanyol v Eibar (1400/1200) Levante v Athletic Club (1700/1500) Leganés v Valencia (1930/1730) Sevilla v Mallorca (2200/2000)