UPDATE 3-La Liga Summaries

Sep 27 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Osasuna (1) 1 Scorers: Roberto Torres 38 Yellow card: Nacho Vidal 74, Lucas Torró 92 Subs used: Lucas Torró 61 (Roberto Torres), Jony 61 (Adrián), Enric Gallego 74 (Calleri), Iñigo Pérez 75 (Moncayola), Cardona 79 (Raúl Navas) Levante (1) 3 Scorers: Melero 41, Roger Martí 77, Morales 81 Missed penalty: Roger Martí 71 Subs used: Roger Martí 64 (Melero), Jorge de Frutos 74 (Bardhi), Radoja 86 (Morales), Dani Gómez 86 (Malsa) Referee: Mario Melero López ................................................................. Eibar (0) 1 Scorers: Kike 48 Yellow card: Diop 99 Subs used: Pedro León 46 (Kądzior), Quique González 46 (Recio), Álvaro Tejero 71 (Rober Correa), Arbilla 84 (Inui), Muto 90 (Kike) Athletic Club (1) 2 Scorers: Unai López 40, Unai López 87 Subs used: Asier Villalibre 58 (Jon Morcillo), Oihan Sancet 85 (Muniain), Iñigo Córdoba 86 (Williams), Mikel Vesga 94 (Unai López) Referee: Adrián Cordero Vega ................................................................. Atlético Madrid (1) 6 Scorers: Diego Costa 9, Á. Correa 47, João Félix 65, Llorente 72, L. Suárez 85, L. Suárez 90+3 Yellow card: João Félix 27, Saúl 59, Partey 74 Missed penalty: Saúl 16 Subs used: Suárez 70 (Diego Costa), Partey 71 (Carrasco), Llorente 71 (João Félix), Vitolo 77 (Á. Correa), Lemar 77 (Koke) Granada (0) 1 Scorers: Jorge Molina 87 Yellow card: Domingos Duarte 15 Subs used: Alberto Soro 60 (Kenedy), Machís 60 (Antonio Puertas), Fede Vico 71 (Herrera), Eteki 71 (Luis Milla), Germán Sánchez 84 (Domingos Duarte) Referee: Javier Estrada Fernández ................................................................. Cádiz (18:30) Sevilla ................................................................. Real Valladolid (18:30) Celta de Vigo ................................................................. Barcelona (21:00) Villarreal ................................................................. Monday, September 28 fixtures (CET/GMT) Cádiz v Sevilla (2100/1900) Tuesday, September 29 fixtures (CET/GMT) Real Sociedad v Valencia (1900/1700) Getafe v Real Betis (2130/1930) Wednesday, September 30 fixtures (CET/GMT) Huesca v Atlético Madrid (1900/1700) Villarreal v Deportivo Alavés (1900/1700) Eibar v Elche (2130/1930) Real Madrid v Real Valladolid (2130/1930) Thursday, October 1 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Cádiz (1900/1700) Sevilla v Levante (1900/1700) Celta de Vigo v Barcelona (2130/1930) Granada v Osasuna (2130/1930)-postponed