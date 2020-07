UPDATE 3-Liga MX Summaries

Jul 28 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Monday (start times are CST) Apertura ................................................................. Atlético San Luis (1) 1 Scorers: G. Berterame 9 Yellow card: Escalante 20, Castro 94 Subs used: Julio 64 (Barrera), Castro 79 (León) Juárez (0) 1 Scorers: B. Rubio 71 Yellow card: Velázquez 29, Romo 49, Olivera 93 Subs used: Castillo 64 (Rabuñal), Nevarez 82 (Fernández), Hernández 90 (López), Acosta 90 (Santos) Referee: Saúl Alfredo Silva Pineda ................................................................. Pachuca (0) 1 Scorers: C. Kazim-Richards 90+7pen Yellow card: Hernández 12, García 28, Hernández 55 (2nd), Aguirre 87, Kazim-Richards 98 Subs used: Salinas 46 (García), Kazim-Richards 59 (De La Rosa), Sánchez 59 (Sosa), Nurse 79 (Chávez) América (0) 2 Scorers: F. Viñas 63, F. Córdova 90pen Yellow card: Cáseres 26, Cáseres 64 (2nd) Subs used: Cáceres 10 (Aguilera), Escoboza 52 (Ibargüen), González 75 (Martínez), Martín 75 (Viñas) Referee: Mario Humberto Vargas Mata ................................................................. Mazatlán (1) 1 Scorers: C. Huerta 36 Yellow card: Padilla 63 Subs used: Rodríguez 60 (Ramírez), Valdivia 74 (Huerta), Sansores 82 (Meraz) Puebla (1) 4 Scorers: S. Ormeño 10, D. Arreola 55pen, O. Martínez 89, A. Escoto 90+2 Yellow card: Salas 40, Vidrio 75, Arreola 78 Subs used: Escoto 60 (Ormeño), Álvarez 73 (Fernández), Martínez 82 (Corral), Araújo 82 (Tabó) Referee: Edgar Ulises Rangel Araújo ................................................................. Tuesday, July 28 fixtures (CST/GMT) Monterrey v Toluca (1900/0000) Friday, July 31 fixtures (CST/GMT) Puebla v Cruz Azul (1930/0030) Juárez v Necaxa (2130/0230) Saturday, August 1 fixtures (CST/GMT) América v Tijuana (1700/2200) Tigres UANL v Pachuca (1900/0000) Atlas v Pumas UNAM (2100/0200)